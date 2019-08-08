《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普的關稅行動，顯著帶動關稅收入上升。截至６月
３０日底止的１２個月內，美國政府徵收６３０億美元的關稅。
在特朗普決定將２０００億美元中國商品的關稅從１０％提高到２５％之後，美國６月徵收
６０億美元關稅，高於５月的５３億美元及４月份的４８億美元。
美國目前有望每年徵收７２０億美元關稅，如果９月１日如期對３０００億美元中國商品徵
收１０％新關稅，美國徵收的關稅很可能會達到特朗普宣稱的１０００億美元目標。（ｍｎ）
08/08/2019 15:43
【貿易開戰】貿易戰助美國一年徵收６３０億美元關稅收入
《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普的關稅行動，顯著帶動關稅收入上升。截至６月
３０日底止的１２個月內，美國政府徵收６３０億美元的關稅。
在特朗普決定將２０００億美元中國商品的關稅從１０％提高到２５％之後，美國６月徵收
６０億美元關稅，高於５月的５３億美元及４月份的４８億美元。
美國目前有望每年徵收７２０億美元關稅，如果９月１日如期對３０００億美元中國商品徵
收１０％新關稅，美國徵收的關稅很可能會達到特朗普宣稱的１０００億美元目標。（ｍｎ）
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