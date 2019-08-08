  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/08/2019 15:43

【貿易開戰】貿易戰助美國一年徵收６３０億美元關稅收入

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普的關稅行動，顯著帶動關稅收入上升。截至６月
３０日底止的１２個月內，美國政府徵收６３０億美元的關稅。
　　在特朗普決定將２０００億美元中國商品的關稅從１０％提高到２５％之後，美國６月徵收
６０億美元關稅，高於５月的５３億美元及４月份的４８億美元。
　　美國目前有望每年徵收７２０億美元關稅，如果９月１日如期對３０００億美元中國商品徵
收１０％新關稅，美國徵收的關稅很可能會達到特朗普宣稱的１０００億美元目標。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
生財有道08/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港股仍會下試二萬五
中國故事08/08/2019
【A股外援】摩指擴容節點正值貿易戰升溫 增量外資部署顯尷尬
生財有道08/08/2019
價值投資法的啟蒙
國際動態08/08/2019
迪士尼平價串流平台 撼Netflix
生財有道07/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：料人幣貶值少於6%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金