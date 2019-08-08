《台股攻略－馮偉明》傳金絕地重生，台股今日升百點

《台股攻略》台股今日（８日）開低走高，升１０８﹒３１點，收１０４９４﹒４９點，成

交金額為新台幣１２３０﹒５５億元。

在電子股帶動下，台股今日包括金融及傳產擺脫連跌數個交易日的頹勢。台積電、大立光及

鴻海表現不俗，台積電升超過２％。散熱族群今日最強勢，泰碩、業強、健策和建準攻上漲停，

超眾及奇鋐升８％左右，力致、元山及雙鴻均升近４％。ＩＣ基板業者也再度轉強，欣興及南電

升超過４％。三星發表新旗艦手機ＮＯＴＥ １０，加上蘋果新手機亦預計將於９月登場，帶動

良維升超過７％，嘉聯益升半根停板，神盾升超過４﹒５％，台光電、智原及正崴均升超過３％

。傳產中則以餐飲股表現最佳，六角及雅茗漲停，美食也升超過６％。

ＭＳＣＩ今日凌晨公布季度調整結果，台股在全球標準型指數、全球小型指數及全球微型指

數等各項指數成分股不變，投資者後市仍須關注個股基本面以及國內外景氣趨勢、中美貿易戰及

美國聯儲局的利率政策。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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