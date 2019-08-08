  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/08/2019 10:09

ＭＳＣＩ增Ａ股因子，滬深市造好，港股現報２６２８１漲２８４點

　　《經濟通通訊社８日專訊》大市經歷連日急瀉後，今日表現反彈，內地Ａ股表現造好，其中
國際指數公司ＭＳＣＩ公布季度檢討結果，將執行第２階段Ａ股擴容，Ａ股納入因子由１０％調
高至１５％，有８隻Ａ股將納入ＭＳＣＩ中國指數，本月２７日收市後執行，消息同樣刺激本港
股市抽高，恆指曾高見２６３１７點，升３２０點。個股方面，吉利（００１７５）為目前最佳
藍籌，該公司今年７月汽車總銷量為９﹒１４萬部，較上年同期減少約２４％，但較６月增長約
１％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒５８％，報６０﹒５５元；港交所
（００３８８）升０﹒７３％，報２４８﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒９５％，報
３４５﹒２元；中移動（００９４１）升１﹒１１％，報６３﹒８５元；友邦保險
（０１２９９）升１﹒５６％，報７８元。
　　現時，恆生指數報２６２８１點，升２８４點或升１﹒０９％，主板成交１９６﹒８１億元
。國企指數報１００８９點，升９５點或升０﹒９６％。
　　上證綜合指數報２７９２點，升２３點或升０﹒８５％，成交５９３﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報８８９９點，升８４點或升０﹒９６％，成交５５４﹒５５億元人民幣。
　　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒１２元　　　升２﹒９６％
　　創科實業（００６６９）　　５４﹒１０元　　　升２﹒０８％
　　舜宇光學（０２３８２）　　８３﹒３０元　　　升１﹒９０％
　　新地　　（０００１６）　１１３﹒６０元　　　升１﹒６１％
　　騰訊控股（００７００）　３４４﹒２０元　　　升１﹒６５％
　　太古Ａ　（０００１９）　　８４﹒１０元　　　升１﹒５７％
　　中華煤氣（００００３）　　１７﹒０８元　　　升１﹒５５％
　　中生製藥（０１１７７）　　　９﹒３９元　　　升１﹒４０％
　　恆基地產（０００１２）　　３８﹒３０元　　　升１﹒３２％
　　金沙中國（０１９２８）　　３５﹒３０元　　　升１﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
生財有道08/08/2019
價值投資法的啟蒙
國際動態08/08/2019
迪士尼平價串流平台 撼Netflix
生財有道07/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：料人幣貶值少於6%
中國故事07/08/2019
增長未見頂 立訊精密精益求精
生財有道07/08/2019
賣資產救亡 保利協鑫重見光明
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金