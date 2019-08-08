ＭＳＣＩ增Ａ股因子，滬深市造好，港股現報２６２８１漲２８４點

《經濟通通訊社８日專訊》大市經歷連日急瀉後，今日表現反彈，內地Ａ股表現造好，其中

國際指數公司ＭＳＣＩ公布季度檢討結果，將執行第２階段Ａ股擴容，Ａ股納入因子由１０％調

高至１５％，有８隻Ａ股將納入ＭＳＣＩ中國指數，本月２７日收市後執行，消息同樣刺激本港

股市抽高，恆指曾高見２６３１７點，升３２０點。個股方面，吉利（００１７５）為目前最佳

藍籌，該公司今年７月汽車總銷量為９﹒１４萬部，較上年同期減少約２４％，但較６月增長約

１％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒５８％，報６０﹒５５元；港交所

（００３８８）升０﹒７３％，報２４８﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒９５％，報

３４５﹒２元；中移動（００９４１）升１﹒１１％，報６３﹒８５元；友邦保險

（０１２９９）升１﹒５６％，報７８元。

現時，恆生指數報２６２８１點，升２８４點或升１﹒０９％，主板成交１９６﹒８１億元

。國企指數報１００８９點，升９５點或升０﹒９６％。

上證綜合指數報２７９２點，升２３點或升０﹒８５％，成交５９３﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報８８９９點，升８４點或升０﹒９６％，成交５５４﹒５５億元人民幣。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

吉利汽車（００１７５） １１﹒１２元 升２﹒９６％

創科實業（００６６９） ５４﹒１０元 升２﹒０８％

舜宇光學（０２３８２） ８３﹒３０元 升１﹒９０％

新地 （０００１６） １１３﹒６０元 升１﹒６１％

騰訊控股（００７００） ３４４﹒２０元 升１﹒６５％

太古Ａ （０００１９） ８４﹒１０元 升１﹒５７％

中華煤氣（００００３） １７﹒０８元 升１﹒５５％

中生製藥（０１１７７） ９﹒３９元 升１﹒４０％

恆基地產（０００１２） ３８﹒３０元 升１﹒３２％

金沙中國（０１９２８） ３５﹒３０元 升１﹒２９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

