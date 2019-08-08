《談國論企－黎偉成》大企少賺受美掀貿戰之壓未算大

《談國論企》中國的規模以上工業企業實現利潤總額於２０１９年１－６月，同比無疑減少

，但已屬前６個月減幅次低，而這更是在特朗普於２０１８年５月份霸道地單邊對華輸美商品加

徵關稅的比較基礎有重大差異，可以接受，甚至是不太差勁的表現。相信政府仍會在財稅等面多

元的支持企業的經營發展和刺激投資，亦強化境內的零售銷售需求，確保實體經濟繼續維持穩中

有進的成長步伐。



＊高技術高增值的行業利潤快增啟示佳＊



來自中國國家統計局的最新數據顯示，全國規模以上工業企業於２０１９年１－６月份累計

２﹒９８萬億元，同比減少２﹒４％，明顯扭轉２０１８年同期多賺１７﹒２％至３﹒３８８２

萬億元之況，無疑存憂，又不用過憂，乃因（１）２０１９年１－６月份同比減少２﹒４％，為

僅次於１－５月份所減２﹒３％的上半年少減的第二個月份，相對於１－４月份減３﹒４％、１

－３月份下降３﹒３％和１－２月份急挫１４％之況，有相對回穩之兆，尤其是（２）特廝是於

２０１８年５月份才落實對華輸美商品加徵關稅，故上年的基數相對較高，使今年不得不在美對

華所挑貿戰之壓而出現負增長，實際是可以預計的變異，難得的是所處的低單位數跌幅和收窄，

有點難得。

更重要的，是（３）全國規模以上工業企業實現利潤總額的增幅，於２０１７年１－１０月

份同比增長出現超高增長２３﹒３％之後，便開始出現漲幅不斷收窄之況，即２０１７年１－

１２月份的升幅２１％低於１－１０月份２﹒３個百分點；且反覆回落至２０１８年１－１２月

份的１０﹒３％，此數相對於是年１－６月份的１７﹒２％升幅低６﹒９個百分點。實際是下行

成勢。

再看較為具體的宏觀數據，可見（一）三大產業的實現利潤，實際是以製造業受貿戰之困最

大，所達的２﹒４６萬億元同比減少４﹒１％，當非上年同期多賺１４﹒３％之可以言；但電力

、熱力、燃氣及水生產和銷售多賺６％至２３９３﹒１億元，和採礦業賺２８３８﹒６億元同比

增長４﹒２％，無疑遠低於上年同比分別增長的２５﹒３％與４７﹒９％，同樣是因去年高基數

效應和美對華貿戰之使然。

統計局調查的４１個大類行業中，實現利潤有雙位數增長者，有：石油和天然氣開採業增

１７﹒８％、專用設備製造業升１６﹒６％、電氣機械和器材製造業增１３％、非金屬礦物製造

業升１１﹒９％等，都是在２０１８年有頗不俗增長基數底下的上升，不錯，因此中有頗不少是

高技術、高增值的行業。但汽車製造業下降２４﹒９％，而石油、煤芣及其他燃料加工業更跌

５３﹒６％，惹人關注。

至於規模以上工業企業的（二）整體宏觀產銷經營情況，為（Ｉ）營業收入利潤率

５﹒８６％較上年同期低０﹒４３％，２０１８年同比則高０﹒４１％，因（ｉ）實現營業收入

５０﹒９億元，同比增長４﹒７％，不僅較上年１－６月份所增的９﹒９％低５﹒２個百分點，

而（ｉｉ）發生營業成本４２﹒９２億元同比增長５％，高於收入的升幅約０﹒７個百分點，得

加以控制也。



＊資產素質有改善存貨及應收帳處合理水平＊



（ＩＩ）產成品存貨４﹒１７萬億元，同比增長３﹒５％，和應收票據及應收帳款

１６﹒６１萬億元同比增長４﹒４％，皆低於實現營業收入的升幅，可以接受。

和（三）資產素質亦有改善：資產總計１１４﹒３萬億元同比增長６﹒３％，相對於負債總

計６５﹒１萬億元所增的５﹒６％少增０﹒７個百分點，使所有權益合計４９﹒２萬億元的增幅

提升至７﹒２％，和資產負債率５７％較上年跌０﹒３個百分點，與２０１８年同期所跌的

０﹒４個百分點相去不遠。此為相當難得的良性表現，因特朗普對華所挑起的貿易戰不斷升級，

和不斷擴大對中國的不同層面進行封殺，劣況求取到相對良佳的成果。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

