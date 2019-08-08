《異動股》騰訊漲近２％，正與銀行洽談貸款，或與購環球音樂有關

《經濟通通訊社８日專訊》騰訊控股（００７００）現漲１﹒７１％，報３４４﹒４元，盤

中高見３４５﹒８元，主動買盤近六成；成交約２６８萬股，涉資９﹒２億元。

大和發表報告上調騰訊評級，由跑贏大市升至買入，惟輕微下調目標價，由４３５元降至

４２５元。

外電引述市場消息指，騰訊正與數家銀行洽談有關５０億美元的貸款，而據國媒體綜合公司

Ｖｉｖｅｎｄｉ表示，該公司正就出售 Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｍｕｓｉｃ（ＵＭＧ）總計

１０％股權與騰訊展開初步磋商。

恆生指數報２６２２０，現升２２３點或０﹒８６％，主板成交１３５﹒７５億元。國企指

數報１００６２，升６８點或０﹒６９％。

上證綜合指數報２７８５，升１６點或０﹒６１％，成交４２７﹒３６億元人民幣。深證成

份指數報８８７７，升６２點或０﹒７１％，成交３８２﹒０８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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創夢天地（０１１１９） ４﹒３５元 升３﹒３３％

金山軟件（０３８８８） １５﹒４６元 升２﹒２５％

騰訊控股（００７００） ３４４﹒４０元 升１﹒７１％

天鴿互動（０１９８０） １﹒８１元 升１﹒６９％

博雅互動（００４３４） １﹒２８元 無升跌

飛魚科技（０１０２２） ０﹒２０元 無升跌

遊萊互動（０２０２２） ０﹒１４元 無升跌

指尖悅動（０６８６０） ０﹒８６元 無升跌

聯眾 （０６８９９） ０﹒７１元 無升跌

第七大道（００７９７） １﹒６６元 跌０﹒６０％

雲遊控股（００４８４） ４﹒０７元 跌１﹒２１％

ＩＧＧ （００７９９） ６﹒０１元 跌２﹒５９％

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（ａｌ）

