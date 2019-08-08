《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海城投今日正式推出租賃住宅品牌 城
投寬庭，旗下江灣社區和浦江社區逾４０００套租賃住宅亦於今日正式開工，今年內首批將推出
近９００套房源，租金水平則會結合周邊市場價格等綜合考慮。
上海城投是專業從事城市基礎設施投資、建設、運營管理的國有特大型企業集團，總資產達
到６０００億元人民幣。
08/08/2019 14:02
【駐滬專電】上海城投將涉足租賃住宅業務，年內推９００套房源
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海城投今日正式推出租賃住宅品牌 城
投寬庭，旗下江灣社區和浦江社區逾４０００套租賃住宅亦於今日正式開工，今年內首批將推出
近９００套房源，租金水平則會結合周邊市場價格等綜合考慮。
上海城投是專業從事城市基礎設施投資、建設、運營管理的國有特大型企業集團，總資產達
到６０００億元人民幣。
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