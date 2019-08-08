《午市前瞻》中美貿戰未降溫，港股料先反彈後回吐，二萬五有支持

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股表現不一，加上美國政府昨日突然頒布臨時規則，禁止

聯邦機構向華為、中興通訊（００７６３）等採購產品，遏抑港股反彈力度。恆指今早僅高開２

點見２５９９９點，為半日最低位。ＭＳＣＩ公布８月季檢，將中國大盤Ａ股納入因子從１０％

增加至１５％，Ａ股高開高走，帶動港股早段一度飆高３２０點見２６３１７點。港股其後升幅

收窄，半日收報２６１７０，升１７３點或升０﹒６７％，主板成交４３２﹒２１億元。中電（

００００２）回吐０﹒９４％，報８４﹒３元，為表現最差藍籌。

國企指數報１００６９，升７６點或升０﹒７６％。

上證指數報２７９３，升２５點或升０﹒９１％；深證成指報８９０６，升９２點或升

１﹒０４％，兩市半日成交２１６８﹒７７億元人民幣。

重磅股普遍上升，匯控（００００５）漲０﹒４２％，報６０﹒４５元；有傳騰訊

（００７００）正與銀行洽談貸款，或與收購環球音樂股份有關，騰訊升１﹒９５％，報

３４５﹒２元；港交所（００３８８）走高０﹒０８％，報２４６﹒８元；友邦（０１２９９）

漲０﹒７８％，報７７﹒４元；中移動（００９４１）今日放榜，升１﹒０３％，報６３﹒８元

；建行（００９３９）微揚０﹒１８％，報５﹒７２元。



＊傳出售雪鐵龍股份，東風飆逾８％＊



汽車股全線上揚，吉利（００１７５）７月汽車總銷量較上年同期減少約２４％，但較６月

增長約１％，仍漲３﹒５２％，報１１﹒１８元，為半日最大升幅藍籌；有傳東風集團

（００４８９）有意出售手上法國汽車製造商標緻雪鐵龍集團（ＰＳＡ）股份，飆８﹒１７％，

報６﹒７５元；華晨中國（０１１１４）升２％，報７﹒１５元；比亞迪（０１２１１）反彈１

﹒５１％，報４３﹒６元。

手機設備股個別發展，美國禁止聯邦機構向華為及中興等五家中企採購產品，中興無升跌，

報２１﹒２５元；富智康（０２０３８）軟３﹒０６％，報０﹒９５元。內媒報道，國內制定穩

外貿措施，包括拓展關鍵零部件和先進技術設備進口渠道，舜宇光學（０２３８２）揚２﹒２％

報８３﹒５５元；瑞聲科技（０２０１８）升０﹒１４％，報３６﹒９５元。

本地地產股止跌回升，新地（０００１６）終止六連跌，半日反彈２﹒１５％報１１４﹒２

元；恆地（０００１２）升１﹒４６％，報３８﹒３５元；新世界（０００１７）漲

１﹒０４％，報９﹒７３元：長實（０１１１３）績升１﹒６９％，報５４﹒３元；嘉里建設（

００６８３）升１﹒６４％，報２７﹒９５元。



＊紐約期金突破１５００美元水平，黃金股續有資金湧入＊



小米（０１８１０）夥三星合研超高清鏡頭鏡頭手機，揚２﹒３１％，報８﹒８５元。其他

新經濟股亦隨市走高；閱文集團（００７７２）下周一（１２日）放榜，走高２﹒３３％，報

２８﹒６元；美圖公司（０１３５７）漲２﹒８８％，報２﹒１４元；美團點評（０３６９０）

揚升２﹒２８％，報６２﹒７５元；創夢天地（０１１１９）升３﹒０９％，報４﹒３４元。

市場擔憂中美貿易戰升溫，避險資金流入金市。紐約期金升破１５００美元，收

１５１９﹒６美元。黃金股延續近日升勢，紫金礦業（０２８９９）漲１﹒９４％，報３﹒１５

元；招金礦業（０１８１８）微升０﹒８１％，報９﹒９７元；山東黃金（０１７８７）揚

０﹒１１％，報１７﹒７２元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）走高０﹒７３％，報１１０８

元。

大市前景不明，公用股續有追捧，港鐵（０００６６）今日放榜，漲１﹒０３％，報

４９﹒０５元；香港電訊（０６８２３）上半年多賺１６％，飆３﹒７２％，報１２﹒８４元；

煤氣（００００３）升０﹒９５％，報１６﹒９８元；電能實業（００００６）走高

０﹒５５％，報５５﹒２５元。



＊鄺民彬：騰訊３３０至３６０元之間炒上落＊



港股今日高開高走，不過尾段升幅明顯收窄，凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬向《經

濟通通訊社》表示，港股出現技術性反彈是預期之內，皆因近日出現超賣情況，吸引投資者吼低

吸納。不過，他擔心，中美貿易戰明顯未有改善，不排除本月底美國加徵關稅前夕，港股會再轉

勢向下，不過相信２５０００關口會有支持。他坦言，基於今年經濟增長放緩，看淡港股未來走

勢，不過短期恆指預料會先升後回。

美國總統特朗普又再批評聯儲局，並要求大幅度及更快速減息，鄺民彬坦言，如果排除本地

因素，本地地產股在減息周期下應該會造好，始終物業需求大於供應，同時本地地產股普遍都有

４厘息，故現時亦可以吼低吸納，以之前下試最深的新地為例，近１１０元水平已經可以買入，

上望約一成至１２０元沽出。

有傳騰訊尋求約５０億美元貸款，購環球音樂一成股權。鄺民彬認為，有時候收購合併活動

未必能夠顧慮太多，因為賣方可以正等待其表態，他坦言不擔心消息會影響騰訊中期業績前夕的

股價走勢。他指出，相信騰訊中期表現會比之前好，但不排除受手遊獲批時間影響，收入會推遲

到第三季入帳，加上中國經濟增長放緩，廣告收入可能減少，建議騰訊短期宜於３３０至３６０

元位置「炒上落」。（ａｌ、ｙｋ）

