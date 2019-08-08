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即市新聞

08/08/2019 15:23

《美元走勢－羅明立》各國央行爭減息，變相增貨幣戰機會

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒３０　　　１０５﹒９７　　　１０６﹒１９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２１６　　　１﹒１１９９　　　１﹒１２０３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２１７５　　　１﹒２１３６　　　１﹒２１４２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７５７　　　０﹒９７３６　　　０﹒９７４７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４２４　　　７﹒８３６２　　　７﹒８４０１

　　《美元走勢》今早（８日）新西蘭央行於議息後，意外宣布大幅減息半厘，將官方現金利率
下調至１﹒００％。會後聲明指，全球經濟活動疲弱，導致對當地服務及產品需求減弱，經濟增
長面臨的阻力增加，故若不採取額外刺激舉措，則就業及通脹有可能放緩。
　　此外，新西蘭央行行長奧爾重申，當地仍存在需要實施負利率的可能性，但經過是次大幅減
息，將有助降低未來需要實施負利率的機率，並指全球利率均見下降，是次行動或只是減息周期
的一部分。言論似向市場暗示若全球經濟放緩持續，則不排除有機會再次作出減息行動。受央行
意外大幅減息所拖累，紐元大跌超過２％，兌美元一度失守０﹒６４水平。今早在
０﹒６４５０附近反覆，阻力在０﹒６４８０水平，料紐元之後向下的機會較大。
　　現時，市場擔心中美貿易談判轉趨緊張，令環球經濟下行風險大增，各國央行都爭相調低利
率以避免經濟惡化，變相增加貨幣戰的機會，匯市短期將缺乏方向，走勢將極為反覆。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１２５０　　　１﹒１１３０　　　１﹒１３００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２２００　　　１﹒２０８０　　　１﹒２２６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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