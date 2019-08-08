《美元走勢－羅明立》各國央行爭減息，變相增貨幣戰機會

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒３０ １０５﹒９７ １０６﹒１９

歐元╱美元 １﹒１２１６ １﹒１１９９ １﹒１２０３

英鎊╱美元 １﹒２１７５ １﹒２１３６ １﹒２１４２

美元╱瑞郎 ０﹒９７５７ ０﹒９７３６ ０﹒９７４７

美元╱港元 ７﹒８４２４ ７﹒８３６２ ７﹒８４０１



《美元走勢》今早（８日）新西蘭央行於議息後，意外宣布大幅減息半厘，將官方現金利率

下調至１﹒００％。會後聲明指，全球經濟活動疲弱，導致對當地服務及產品需求減弱，經濟增

長面臨的阻力增加，故若不採取額外刺激舉措，則就業及通脹有可能放緩。

此外，新西蘭央行行長奧爾重申，當地仍存在需要實施負利率的可能性，但經過是次大幅減

息，將有助降低未來需要實施負利率的機率，並指全球利率均見下降，是次行動或只是減息周期

的一部分。言論似向市場暗示若全球經濟放緩持續，則不排除有機會再次作出減息行動。受央行

意外大幅減息所拖累，紐元大跌超過２％，兌美元一度失守０﹒６４水平。今早在

０﹒６４５０附近反覆，阻力在０﹒６４８０水平，料紐元之後向下的機會較大。

現時，市場擔心中美貿易談判轉趨緊張，令環球經濟下行風險大增，各國央行都爭相調低利

率以避免經濟惡化，變相增加貨幣戰的機會，匯市短期將缺乏方向，走勢將極為反覆。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１２５０ １﹒１１３０ １﹒１３００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２２００ １﹒２０８０ １﹒２２６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

