美國早前突然威脅向內地商品加徵關稅，再將中國列為匯率操縱國，兩國金融戰如箭在弦。
行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，中美貿易戰演變成貨幣金融戰的機會升溫，並暗示香
港或成中美角力的主戰場。
有份參與金融領導委員會會議的任志剛，昨（７日）回覆傳媒查詢時表示，中美貿易戰演變
成貨幣金融戰的機會增加，估計美國可能只攻不用守，但中國由於金融體系管理嚴謹，有防禦能
力，能打持久戰。《香港經濟日報》
08/08/2019 08:28
【貿易開戰】任志剛：變金融戰機會增，美只攻不守京有力打持久戰
美國早前突然威脅向內地商品加徵關稅，再將中國列為匯率操縱國，兩國金融戰如箭在弦。
行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，中美貿易戰演變成貨幣金融戰的機會升溫，並暗示香
港或成中美角力的主戰場。
有份參與金融領導委員會會議的任志剛，昨（７日）回覆傳媒查詢時表示，中美貿易戰演變
成貨幣金融戰的機會增加，估計美國可能只攻不用守，但中國由於金融體系管理嚴謹，有防禦能
力，能打持久戰。《香港經濟日報》
|生財有道08/08/2019
價值投資法的啟蒙
|國際動態08/08/2019
迪士尼平價串流平台 撼Netflix
|生財有道07/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：料人幣貶值少於6%
|中國故事07/08/2019
增長未見頂 立訊精密精益求精
|生財有道07/08/2019
賣資產救亡 保利協鑫重見光明
|剖析天下07/08/2019
貿易戰風煙四起 美減息部署亂上加亂
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰