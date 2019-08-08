【貿易開戰】任志剛：變金融戰機會增，美只攻不守京有力打持久戰

美國早前突然威脅向內地商品加徵關稅，再將中國列為匯率操縱國，兩國金融戰如箭在弦。

行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，中美貿易戰演變成貨幣金融戰的機會升溫，並暗示香

港或成中美角力的主戰場。

有份參與金融領導委員會會議的任志剛，昨（７日）回覆傳媒查詢時表示，中美貿易戰演變

成貨幣金融戰的機會增加，估計美國可能只攻不用守，但中國由於金融體系管理嚴謹，有防禦能

力，能打持久戰。《香港經濟日報》

