【本港樓市】恒和（００５１３）長沙灣舊樓獲批拆卸

隨著屋宇署批出俗稱拆樓紙的拆卸同意書，該些項目將正式展開重建。其中恆和（００５１

３）在去年以１﹒６億元購入９成業權的昌華街７至９Ａ號舊樓，亦獲批拆卸，意味項目已完成

收購。

據悉，將重建成１幢２５層高住宅並設２層零售平台。《香港經濟日報》

