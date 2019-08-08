隨著屋宇署批出俗稱拆樓紙的拆卸同意書，該些項目將正式展開重建。其中恆和（００５１
３）在去年以１﹒６億元購入９成業權的昌華街７至９Ａ號舊樓，亦獲批拆卸，意味項目已完成
收購。
據悉，將重建成１幢２５層高住宅並設２層零售平台。《香港經濟日報》
08/08/2019 09:19
【本港樓市】恒和（００５１３）長沙灣舊樓獲批拆卸
隨著屋宇署批出俗稱拆樓紙的拆卸同意書，該些項目將正式展開重建。其中恆和（００５１
３）在去年以１﹒６億元購入９成業權的昌華街７至９Ａ號舊樓，亦獲批拆卸，意味項目已完成
收購。
據悉，將重建成１幢２５層高住宅並設２層零售平台。《香港經濟日報》
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