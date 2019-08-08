《經濟通通訊社８日專訊》太古Ａ（０００１９）、太古Ｂ（０００８７）公布截至今年６
月底止中期業績，純利７９﹒３９億元，按年跌４１﹒２％；公司股東應佔基本溢利
１５８﹒４６億元，按年升１１５２﹒６５％。Ａ股每股盈利５﹒２９元，Ｂ股每股盈利
１﹒０６元。Ａ股每股派息１﹒３５元，Ｂ股每股派息２７仙。
期內，收益４２８﹒７億元，按年升１﹒４３％；營業溢利１０８﹒６６億元，按年跌
４１﹒８８％。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
08/08/2019 12:04
太古（１９）中期賺７９億跌４１％，Ａ股派１﹒３５元Ｂ股２７仙
《經濟通通訊社８日專訊》太古Ａ（０００１９）、太古Ｂ（０００８７）公布截至今年６
月底止中期業績，純利７９﹒３９億元，按年跌４１﹒２％；公司股東應佔基本溢利
１５８﹒４６億元，按年升１１５２﹒６５％。Ａ股每股盈利５﹒２９元，Ｂ股每股盈利
１﹒０６元。Ａ股每股派息１﹒３５元，Ｂ股每股派息２７仙。
期內，收益４２８﹒７億元，按年升１﹒４３％；營業溢利１０８﹒６６億元，按年跌
４１﹒８８％。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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