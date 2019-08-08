中移動中期賺５６１億人幣跌１５％，派息１﹒５２７港元

《經濟通通訊社８日專訊》中國移動（００９４１）公布，截至今年６月底止半年，利潤

５６１億元（人民幣．下同），按年跌１４﹒６％。每股盈利２﹒７４元。派中期股息

１﹒５２７港元。

期內營運收入３８９４億元，按年跌０﹒６％；其中通信服務收入３５１４億元，跌

１﹒３％；ＥＢＩＴＤＡ為１５１１億元，升３﹒６％。（ｈｌ）



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