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即市新聞

08/08/2019 12:11

中移動中期賺５６１億人幣跌１５％，派息１﹒５２７港元

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國移動（００９４１）公布，截至今年６月底止半年，利潤
５６１億元（人民幣．下同），按年跌１４﹒６％。每股盈利２﹒７４元。派中期股息
１﹒５２７港元。
　　期內營運收入３８９４億元，按年跌０﹒６％；其中通信服務收入３５１４億元，跌
１﹒３％；ＥＢＩＴＤＡ為１５１１億元，升３﹒６％。（ｈｌ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊

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