《經濟通通訊社８日專訊》興發鋁業（０００９８）發盈喜，預料該集團截至本年６月底止
中期純利不少於人２﹒２５億元民幣，較去年同期純利１﹒７８億元人民幣最少多賺２６％。
有關增長乃主要由於因集團調整營銷模式及拓寬銷售渠道之策略得以順利實施使銷售訂單得
以大幅增加。（ｈｏ）
08/08/2019 12:45
【企業盈喜】興發鋁業（９８）料中期純利不少於２﹒２５億元人幣
《經濟通通訊社８日專訊》興發鋁業（０００９８）發盈喜，預料該集團截至本年６月底止
中期純利不少於人２﹒２５億元民幣，較去年同期純利１﹒７８億元人民幣最少多賺２６％。
有關增長乃主要由於因集團調整營銷模式及拓寬銷售渠道之策略得以順利實施使銷售訂單得
以大幅增加。（ｈｏ）
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