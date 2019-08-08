【本港樓市】利嘉閣：社會動盪貿戰烈，８月一手登記恐跌破千宗　

《經濟通通訊社８日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處數據所得，

７月份全港共錄得１７８１宗一手私人住宅買賣登記，涉及登記總值１７１﹒７２億元，較６月

份分別上升６７％及１６％，但估計８月份的一手私宅登記量將再次調頭回落，或有機會挫約五

成，跌穿１０００宗的水平，創下今年以來的按月新低。



＊７月平均每宗一手成交價創近９個月新低＊



陳海潮解釋，社會動盪兼逢中美貿易戰再次惡化，發展商近日推盤步伐審慎，即使美國宣布

十年來首度減息，亦難抵市場的審慎觀望情緒，加上最近一兩周為全新盤開售的空檔期，恐導致

一手私宅買賣在７月份短暫反彈後，於８月再度回軟。

他特別提到７月份平均每宗一手成交價為９６４﹒１８萬元，除較６月份的１３９３﹒０３

萬元大跌３１％外，亦為近９個月以來的新低，主因是期內不少登記均屬細價物業甚至納米單位

，如瑧頤及菁雋等。



＊九龍區一手私宅登記按月回落５１％＊



按地區劃分，今年７月份，全港三區新盤登記量出現兩升一跌的情況。當中港島區雖然未有

大型新盤推售，但在低基數下，７月份增加９宗買賣，已帶動月內錄得９１宗一手私宅登記，按

月上升１１％；至於登記金額則逆市回落２５％，僅錄得２３﹒５９億元。

７月份新界區一手私宅登記量按月大增，並重上逾千宗水平，共錄得１５７６宗（佔全港總

數８８﹒５％），按月大升１﹒１倍。期內涉及登記金額則升５５％，由前月的８４﹒１２億元

，增至１３０﹒０４億元。

九龍整區一手私宅只錄得１１４宗登記，按月回落５１％；而涉及登記金額相應錄得４５％

的減幅，只有１８﹒０９億元。（ｃｌ）

