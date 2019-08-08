【企業盈喜】譽宴集團（０１４８３）預期上半年業績按年改善

《經濟通通訊社８日專訊》譽宴集團（０１４８３）預期，集團截至今年６月３０日止六個

月錄得收益顯著增長及業績改善，主要由於分部收益及溢利來自集團於２０１８年１０月２２日

所收購的環境維護業務。

公司預計將於８月底刊發中期業績。（ｃｌ）

