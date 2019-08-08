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即市新聞

08/08/2019 19:25

《再戰明天》澳洲議息，內地公布通脹及生產數據，美國公布ＰＰＩ

　　《經濟通通訊社８日專訊》明日（９日），澳洲央行議息，內地公布通脹及生產數據，日本
和英國公布第二季經濟增長。

＊澳洲央行議息＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：３０ａｍ，澳洲央行總裁洛威出席眾議院經濟常
設委員會會議。９：３０ａｍ，澳洲央行公布貨幣政策聲明。

＊日本公布第二季經濟增長，內地公布通脹及生產數據＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布第二季名義國內生產總值，季率料由０﹒８％下
滑至０﹒１％；國內生產總值（經季節調整）季率料由０﹒６％收縮至０﹒１％；國內生產總值
（環比）季率料由２﹒２％跌至０﹒５％。
　　９：３０ａｍ，中國公布７月消費者物價指數，年率料維持於２﹒７％。內地７月生產者物
價指數年率料由持平降至下滑０﹒１％。４：００ｐｍ，中國公布７月貨幣供應Ｍ１，年率料由
４﹒４％升上４﹒７％。

＊英國公布第二季國內生產總值，美國公布生產者物價指數＊　

　　４：３０ｐｍ，英國公布第二季國內生產總值，季率料由０﹒５％下滑至持平；年率料由１
﹒８％回落至１﹒４％。
　　今晚８：１５ｐｍ，加拿大公布７月新屋動工，料由２４﹒６萬跌至２０﹒２萬。
８：３０ｐｍ，加拿大公布７月失業率，料維持於５﹒５％；就業人口變動料由下跌２０００升
上１﹒５萬。同時，美國公布７月生產者物價指數（ＰＰＩ），月率料由０﹒１％升上０﹒２％
；年率料維持於１﹒７％。

＊華潤水泥及金沙中國派業績＊

　　在本港，明日派業績的公司有；興業太陽能（００７５０）、建滔集團（００１４８）、
重慶鋼鐵股份（０１０５３）、華潤水泥控股（０１３１３）、福壽園（０１４４８）、金沙中
國（０１９２８）等。（ｈｏ）

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