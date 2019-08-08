港鐵：示威活動或多或少影響業務，年底完成沙中線最新造價估算

《經濟通通訊社８日專訊》被問及沙中線超支問題，港鐵（０００６６）行政總裁金澤培表

示，沙中線今年底會完成最新造價估算，而沙中南北段方面，現正審視其工作進度，希望將來會

有相關估算，暫時無更新資料提供。

對於英國業務方面的４﹒３６億元撥備，金澤培指相關撥備已全數撥備，已是最大可能的損

失，有關事宜仍跟英國政府談判中。他續指，高鐵業務愈來愈受跨境旅客歡迎，使用人數穩步上

升，而四條跨境鐵路線亦受經濟季節性影響，現時高鐵覆蓋城市由４４個增加到５８個，整體來

說，對高鐵初步開通階段感到滿意。



＊示威活動或多或少影響業務，港鐵已為乘客購買第三者保險＊



最近香港政局不穩，示威活動頻繁，金澤培表示，有關情況影響乘客出行和消費意欲，影響

整體經濟，公司或多或少會受到相關影響，將緊密注視相關影響。

被問及７月２１日元朗事件，金澤培表示，現時正面臨４０年來前所未有的挑戰，對於事件

中所牽涉的保險賠償，他回應港鐵已為乘客購買第三者保險，而有關賠償將由保險公司獨立分析

及評估，強調只要與港鐵營運有關而引起的損失，保險亦作出相關分析。

港鐵物業總監鄧智輝補充，最近旗下商場出不少大型活動，貼近民居，「唔多唔少」影響香

港消費活動，期望對旗下商場影響輕微，暫時未有最新數據。鄧氏表示，未來６個月會推出「日

出康城」第十二期及黃竹坑站第四期進行招標，會有秩序地推出市場，他亦指，現時尚有２﹒１

萬個單位未完成，未獲得入伙紙，未來數年將會陸續落成和入帳。

日前有人發起全港大罷工行動，被問及有多少人港鐵員工嚮應罷工行動，金氏對此沒有回應

。（ｂｎ）

