【地皮截標】啟德體育園區商業╱酒店地皮明截標，估值最高３７億

《經濟通通訊社８日專訊》啟德體育園區內的商業╱酒店地皮將於明日（９日）截標，受近

日社會運動及同區早前有商業地流標影響，市場預期入標反應未會太熱烈，甚至有機會「流標」

，估計樓面地價由８０００元至１﹒０８萬元，地皮估值由２７﹒５６億至３７﹒２億元。



＊美聯相信入標財團出價審慎，天俊下調地皮估值＊



美聯測量師行董事林子彬表示，是次推出的商業酒店地皮，規模相對同區早前兩幅流標及暫

停交易的商業地皮較細，但由於近日市場氣氛影響，加上商業及酒店部分不可拆售，相信入標財

團出價亦會較為審慎，入標數量或較上述同區兩幅商業地為少，預期每呎樓面地價約８０００元

，項目估值約為２７﹒５６億元。

天俊測量師行執行董事張楚然表示，基於上星期估值後中美搏奕的最新進展，及香港社會運

動越趨激烈化等因素影響，相信入標價會趨向保守，故下調估值至每平方呎樓面地價１﹒０８萬

元，地皮估值為３７﹒２億元。此外，也有可能入標價未能達到政府預定底價而流標。



＊萊坊料４至６個發展商入標，華坊指地皮未來環境可大大改善＊



萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文認為，以近日「社會運動」及「中美貿易戰」等影響

，估計只有約４至６個發展商入標，不排除部分發展商以「執平貨」心態入標。不過他提到，除

非市況及社會情況繼續變差，否則啟德地價應該「見底」，如政府沒有「隨行就市」，或會再有

「流標」機會。他預料樓面地價約８０００至９５００元，地價則為２７億至３２億元。

華坊諮詢評估有限公司高級董事梁沛泓就較為樂觀，他提到，雖然地皮鄰近的土瓜灣屬於舊

區，但距離約６００米的港鐵沙中線宋皇臺站預計於２０２１年通車，加上啟德體育園將於

２０２３年落成，園區將成為市內富有特色的城市綠洲，整體環境可大大改善。他續稱，是次可

建樓面面積較前兩塊商業地少，投資門檻較低，仍可吸引發展商入標，因此估計該地皮可售３４

億至３６億元，樓面地價每呎９８００至１﹒０５萬元。

明日截標的屬新九龍內地段第６６０７號，位於啟德承啟道並鄰近啟德體育園，地盤面積約

為１２﹒１萬平方呎，鄰近的一幅公眾休憩用地亦需由同一發展商建造及管理。地盤可建樓面面

積３４﹒４萬平方呎，當中４５％至５０％可用作酒店及其附屬設施（包括零售），餘下作寫字

樓，兩部分皆不可拆售。

資料顯示，早前位於啟德跑道區的商業及酒店地今年兩次皆未有成功售出，毗鄰啟德郵輪碼

頭的第４Ｃ區５號用地首先於年初流標，而第４Ｃ區４號用地亦在６月遭高銀金融

（００５３０）撻訂。（ｋｙ）

