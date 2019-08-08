《經濟通通訊社８日專訊》地政總署公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣地計劃
內位於九龍啟德第４Ｃ區４號地盤的新九龍內地段第６５４６號的用地。招標於明日（９日）開
始，截標日期為９月２０日。
新九龍內地段第６５４６號的地盤面積約為１０６９２平方米，指定作非工業（不包括住宅
、倉庫及加油站但包括酒店）用途。最低及最高的樓面面積分別為４８１１４平方米及
８０１９０平方米。（ｂｉ）
08/08/2019 19:24
【本港樓市】九龍啟德第４Ｃ區４號地皮明起招標，９月２０日截標
《經濟通通訊社８日專訊》地政總署公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣地計劃
內位於九龍啟德第４Ｃ區４號地盤的新九龍內地段第６５４６號的用地。招標於明日（９日）開
始，截標日期為９月２０日。
新九龍內地段第６５４６號的地盤面積約為１０６９２平方米，指定作非工業（不包括住宅
、倉庫及加油站但包括酒店）用途。最低及最高的樓面面積分別為４８１１４平方米及
８０１９０平方米。（ｂｉ）
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