《經濟通通訊社８日專訊》新確科技（０１０６３）發盈警，預期截至今年６月底止６個月
將盈轉虧。
公司指，盈轉虧主要由於期內錄得按公平值計入損益之金融資產之已變現及未變現虧損約
３１０萬元，而去年同期則錄得按公平值計入損益之金融資產之已變現及未變現收益８８０萬元
所致。（ｓｋ）
08/08/2019 18:36
【企業盈警】新確科技（０１０６３）料中期將盈轉虧
《經濟通通訊社８日專訊》新確科技（０１０６３）發盈警，預期截至今年６月底止６個月
將盈轉虧。
公司指，盈轉虧主要由於期內錄得按公平值計入損益之金融資產之已變現及未變現虧損約
３１０萬元，而去年同期則錄得按公平值計入損益之金融資產之已變現及未變現收益８８０萬元
所致。（ｓｋ）
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