【企業盈警】興紡控股料中期淨利潤將按年下跌逾５０％

《經濟通通訊社８日專訊》興紡控股（０１９６８）發盈警，預期今年上半年的淨利潤將按

年下跌超過５０％。

公司指，淨利潤下跌，主要由於有使用公司牛仔布料的美國品牌擁有人，要求延遲發送牛仔

布料至成衣製造商客戶所致。基於持續進行的中美貿易戰的影響，美國對眾多中國製造的商品，

包括牛仔成衣在內，徵收額外的進口關稅。為了盡量減少關稅帶來的衝擊，美國品牌擁有人要求

公司在其成功聘用中國境外的合資格成衣製造商以前，暫緩牛仔布料的送付。（ｓｋ）

