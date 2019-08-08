《經濟通通訊社８日專訊》興紡控股（０１９６８）發盈警，預期今年上半年的淨利潤將按
年下跌超過５０％。
公司指，淨利潤下跌，主要由於有使用公司牛仔布料的美國品牌擁有人，要求延遲發送牛仔
布料至成衣製造商客戶所致。基於持續進行的中美貿易戰的影響，美國對眾多中國製造的商品，
包括牛仔成衣在內，徵收額外的進口關稅。為了盡量減少關稅帶來的衝擊，美國品牌擁有人要求
公司在其成功聘用中國境外的合資格成衣製造商以前，暫緩牛仔布料的送付。（ｓｋ）
08/08/2019 17:38
【企業盈警】興紡控股料中期淨利潤將按年下跌逾５０％
《經濟通通訊社８日專訊》興紡控股（０１９６８）發盈警，預期今年上半年的淨利潤將按
年下跌超過５０％。
公司指，淨利潤下跌，主要由於有使用公司牛仔布料的美國品牌擁有人，要求延遲發送牛仔
布料至成衣製造商客戶所致。基於持續進行的中美貿易戰的影響，美國對眾多中國製造的商品，
包括牛仔成衣在內，徵收額外的進口關稅。為了盡量減少關稅帶來的衝擊，美國品牌擁有人要求
公司在其成功聘用中國境外的合資格成衣製造商以前，暫緩牛仔布料的送付。（ｓｋ）
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