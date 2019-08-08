【企業盈警】新絲路文旅料中期虧損將顯著擴大

《經濟通通訊社８日專訊》新絲路文旅（００４７２）發盈警，預期截至今年６月底止中期

虧損將進一步擴大。

集團指，虧損擴大，主要由於重新計量集團於今年７月３１日出售深圳市你我金融信息服務

的淨資產而確認虧損所致。（ｓｋ）

