《經濟通通訊社８日專訊》新絲路文旅（００４７２）發盈警，預期截至今年６月底止中期
虧損將進一步擴大。
集團指，虧損擴大，主要由於重新計量集團於今年７月３１日出售深圳市你我金融信息服務
的淨資產而確認虧損所致。（ｓｋ）
08/08/2019 18:12
【企業盈警】新絲路文旅料中期虧損將顯著擴大
《經濟通通訊社８日專訊》新絲路文旅（００４７２）發盈警，預期截至今年６月底止中期
虧損將進一步擴大。
集團指，虧損擴大，主要由於重新計量集團於今年７月３１日出售深圳市你我金融信息服務
的淨資產而確認虧損所致。（ｓｋ）
|FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
|生財有道08/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港股仍會下試二萬五
|中國故事08/08/2019
【A股外援】摩指擴容節點正值貿易戰升溫 增量外資部署顯尷尬
|生財有道08/08/2019
價值投資法的啟蒙
|國際動態08/08/2019
迪士尼平價串流平台 撼Netflix
|生財有道07/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：料人幣貶值少於6%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰