【企業盈喜】中國農產品交易料中期虧損淨額將大幅減少或扭虧為盈

《經濟通通訊社８日專訊》中國農產品交易（００１４９）發盈喜，預期截至今年６月底止

，中期虧損淨額將大幅減少，或將扭虧為盈。

公司指，虧損情況改善，主要由於期內集團的投資物業公平值淨收益增加，以及物業存貨與

無形資產減值減少。（ｓｋ）

