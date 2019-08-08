《小傳日記》魚缸終報捷，Ａ仔好帶挈：車佬有捧場，磚頭佬向上！

《小傳日記》今早（８日）開市前睇睇「黑期」只係跌幾十點，以為「孖屐」今日都係悶局

為主，皆因環球開展減息潮咁，噚日（７日）一口氣有三個國家減息，散戶同大鱷都應該觀望下

。點知今早高開２點之後就直線飆升，完全入唔切牛仔啊陰公！原來因為ＭＳＣＩ公布第二階段

擴容，Ａ場首先升起帶動魚缸曾經升過３２０點，高見２６３１７點。今日車佬走勢唔錯，而且

連跌幾日嘅磚頭佬都湧現資金撈底。最終恆指收報２６１２０點，升１２３點或近半巴仙，主板

成交７５９﹒６１億銀跌逾半成；國貨收報１００４１點，升４８點或升近半巴仙。

Ａ場今日都因為ＭＳＣＩ明晟擴容而造好，上證收報２７９４點，升２５點或近１巴仙；深

證收報８９１９點，升１０４點或逾１巴仙，兩市合共成交３６７１億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）公布業績後下跌，現走勢牛皮，收市無升跌報

６０﹒２銀；生發發（００３８８）股價微漲２毫子，收報２４６﹒８銀；ＱＱ（００７００）

隨市反彈逾１巴仙，報３４２﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）都係靠穩，漲半巴仙，報７７﹒２

銀。

出口股創科（００６６９）今日漲逾４巴仙，報５５﹒１５銀，為今日最佳藍戰士；而中電

（００００２）放榜後噚日彈高３巴仙，今日回吐近１巴仙，報８４﹒３５銀，係今日最差藍戰

士。



＊阿爺又出招手機佬歡笑，金價再起飛金股有生機＊



阿爺睇住手機佬人人叫慘，所以終於出手啦！據《中國證券報》報道，為穩定外貿，相關部

門已制定出一系列穩外貿具體政策措施，包括修訂進口技術和產品目錄及拓展零部件等進口渠道

。今日相關股份都飛高高，舜宇（０２３８２）抽升近２巴仙，報８３﹒０５銀；瑞聲

（０２０１８）跟漲半巴仙，報３７﹒１銀；比亞迪電子（００２８５）反彈逾１巴仙，報

１０﹒２４銀；小米（０１８１０）終於有支持，踢高３巴仙報８﹒９１銀；街坊聯想

（００９９２）漲逾半巴仙，報５﹒９８銀。

「孖屐」係咁叫避險，刺激金價升破千五美金，真係幾耐未見過，金佬們都笑逐顏開。其中

ＳＰＤＲ（０２８４０）今日重見六年高位，收漲近１巴仙，報１１０８銀；紫金

（０２８９９）抽高近２巴仙，報３﹒１５銀；招金（０１８１８）微漲半巴仙，報９﹒９４銀

；恆興黃金（０２３０３）飛起３巴仙報５﹒９９銀。另外，近期其他貴金屬都走強，白銀都受

捧，帶動神州白銀（００８１５）漲逾一成三，收報０﹒８５銀。



＊呠呠車唔弱吉利最雀躍，缸友們好心磚頭佬報恩＊



呠呠車今日相當活躍，個個都紮紮跳，其中吉利（００１７５）７月汽車總銷量比上年同期

減少約２４巴仙，不過比起６月就增長約１巴仙，埋單靚仔鏟起近４巴仙，報１１﹒２２銀。有

傳東風（００４８９）有意賣咗手頭上嘅法國汽車製造商標緻雪鐵龍集團（ＰＳＡ）股份，全日

踢高逾７巴仙，報６﹒６９銀，為表現最好嘅國貨佬。華晨（０１１１４）跳起１巴仙，報

７﹒０９銀。比亞迪（０１２１１）彈起２巴仙，報４３﹒８銀。廣汽（０２２３８）如波音

７４７飛起近４巴仙，收報７﹒４７銀。

本地磚頭佬今日終於有缸友扶佢哋一把，因為新地（０００１６）之前連仆咗六日，今日跳

起２巴仙報１１４﹒２銀。恆地（０００１２）同長實（０１１１３）都齊齊彈高約１巴仙，分

別報３８﹒４銀同５３﹒７銀。新世界（０００１７）就鏟起不足半巴仙，報９﹒６７銀。九倉

（００００４）出中期業績，按年跌１４巴仙至純利２４﹒５億銀，埋單升半巴仙，報

１６﹒９銀。



＊中移動放榜成績唔抵幫，賭佬齊互擁金沙最受捧＊



神州電訊佬裡面，大佬中移動（００９４１）今日放榜，利潤按年跌近１５巴仙至５６１億

元人仔，埋單軟腳１亳子，報６３﹒０５銀。其他電訊佬各行各，聯通（００７６２）同神州電

信（００７２８）都小跳不足半巴仙，分別報７﹒１６銀同３﹒３７銀。

濠賭佬全員跟大隊齊齊上，其中永利馬交（０１１２８）跳起１巴仙，報１５﹒８６銀。新

濠（００２００）彈高２巴仙，報１７﹒３２銀。銀娛（０００２７）跌一格報４７﹒８５銀。

美高梅（０２２８２）起飛近２巴仙，報１１﹒８８銀。今日深得缸友熱愛嘅金沙

（０１９２８）聽日準備派成績，埋單剔高近２巴仙，報３５﹒４５銀。請請！



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