《真知灼見－溫灼培》減息超預期，拖低紐元匯價

《真知灼見》出乎市場意料之外，於周三（７日）議息會新西蘭央行宣布大幅減息半厘，把

官方息率降至１厘的新歷史低水平，並與澳洲息率看齊。在新聞發報會上，新西蘭央行行長奧爾

警告，往後不能排除邁向負息的可能性，暗示息率雖降至１厘，但該行還可有很大減息空間。

當然，大家會率先問一個問題，新西蘭經濟真的如此不滯，導致該行要大幅減息嗎？

觀察當地近期公布的經濟數字，不難發現新西蘭的經濟並不弱。第二季失業率處於３﹒９％

的１１年低位，並較第一季下降０﹒３個百分點。第一季經濟以ＧＤＰ衡量按年更見２﹒５％增

長。自今年３月份起的連續四個月，新西蘭一直有著理想的貿易盈餘。既然經濟不弱，又是甚麼

因素驅使新西蘭央行大幅減息？



＊紐元支持位降至６２﹒５美仙＊



匯率相信是主因。周三未減息前，根據路透社數字顯示，在交叉盤上，每１新西蘭元兌澳元

曾高見近１﹒０２５，這是自２０１６年９月以來新西蘭元所處的最強位置。由於澳洲是新西蘭

的主要貿易夥伴，貨幣如此強勁會削弱新西蘭出口競爭力，不利當地經濟長遠發展。相信這是新

西蘭央行作出大幅減息的其中主因。另外，為對現競選時承諾，今年４月１日，新西蘭工黨政府

落實把當地最低工資增加７﹒２％。考慮到外圍經濟轉弱，國內工資成本同時大幅上漲加劇企業

面對的營商壓力，不排除也驅使新西蘭央行作出大幅減息決定。

低利息水平，加上中美貿易關系轉惡不利中國以至區內包括新西蘭經濟。技術上，下調新西

蘭元的支持位至６２﹒５０美仙。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

