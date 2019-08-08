《保險睿見－謝佩蘭》延期年金計劃，助你及早為退休作好準備

《保險睿見》工作繁忙的香港人，嚮往悠閒自在的退休生活。不過，想退休生活過得稱心，

到底甚麼時候要開始準備呢？有人說３０歲是一個開始準備退休儲蓄的最佳年齡。可是，對很多

人來說，３０歲讀完書還沒工作幾年，會不會有點早？

不過事實上，購買退休保障產品的客戶確實有年輕化的趨勢。全港工作人口當中，有六成是

３０至５４歲人士。有保險公司數據顯示，延期年金計劃產品自四月推出市場以來，反應最熱烈

的也正是這個客戶群，說明打工一族對有穩定回報的退休保障產品需求殷切。同時也說明了該類

產品能吸引年輕人，及有越來越多的年輕一族及早為退休作好準備。

有一定年紀的人才需要考慮購買退休保障產品，這個想法明顯已經過時。以延期年金計劃為

例，有產品年滿１８歲便可以購買，鼓勵年輕人未雨綢繆，及早為退休生活作好準備。該計劃提

供低至５年的保費繳付期，最低年繳保費不超過５０００美元，讓不同年齡層的客戶有更靈活的

預算。此外，計劃提供１０年年金期，客戶可自由選擇年金款項開始年齡，何時退休，安排可以

更有彈性。考慮到通脹的因素，計劃讓客人可選擇以固定或遞增模式，領取保證每月年金款項。

好的退休保障產品除了替自己買，也可以替親人摯愛購買。為了讓退休保障計劃可發揮更大

作用，保單持有人可於受保人在生時預先安排受益人領取身故賠償的模式。若受保人於年金期內

身故，可讓受益人一筆過領取身故賠償或繼續收取餘下未支付的每月年金款項，直至年金期完結

為止，靈活安排，讓愛心延續。

另外值得一提的是，購買合資格延期年金計劃還可以申請扣稅。客戶可以申請將所繳付的保

費從年度應課稅收入中扣減，每位納稅人每年最高可享６萬元的稅務扣減優惠。儲蓄加扣稅，一

舉兩得。越早開始為退休作準備，便越早可以享受扣稅優惠。聰明的你，現在就要把握機會，提

早規劃，為退休生活累積財富！《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

