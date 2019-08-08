《積金攻略－梁潘月寶》預設投資策略指數，剖析強積金表現

《積金攻略》香港上班一族工作繁忙，部分人更無暇管理自己真金白銀每月供款的強積金。

為方便大家制訂投資強積金基金策略，康宏ＭＰＦ綜合指數可說是其中一個具參考價值的指標，

而最新的七月份康宏ＭＰＦ綜合指數報２３３﹒４９點，按月上升１﹒０５％，顯示市場受惠於

各主要中央銀行的鴿派立場，以及預期美國聯儲局和歐洲央行於短期內減息，投資市場因而向好

。

為了全面提升指數現時覆蓋的基金規模，該指數更進行了優化，當中包括涵蓋整個強積金市

場總資產規模的最少９５％，以及最少一半強積金市場內的基金，令指數更全面和有代表性。

若果大家參考數據後仍然舉棋不定，不知投資哪隻基金，積金局在２０１７年開始，要求各強積

金計劃提供「預設投資策略」（ＤＩＳ），即俗稱的「懶人基金」，可以是大家其中一個理想的

選擇。



＊適合任何投資者＊



強積金計劃成員如沒有向受託人給予投資指示，受託人便會自動將他們帳戶內的強積金按

「預設投資策略」進行投資，而成員亦可選擇透過預設投資策略進行投資。換言之，所有強積金

成員均可選擇預設投資策略，它適合任何類型和年齡層的投資者。

預設投資策略由兩個混合資產策略組成：核心累積基金和６５歲後基金。前者一般分配

６０％資產至環球股票（較高風險資產）和４０％至環球債券（較低風險資產）。而後者則一般

持有２０％環球股票和８０％環球債券。



＊調控風險成本相宜＊



預設投資策略具備多項優點，例如受惠於自動降低風險的設定，隨年齡降低投資風險，策略

適合所有成員，而且普羅大眾較易明白。加上管理費較相宜，上限為０﹒７５％；投資更會分散

全球各地，平衡地區政治經濟因素的影響。此外，預設投資策略密切監控ＤＩＳ投資表現，合乎

積金局的期望。因此，預期該策略在強積金系統內的地位將日顯重要。

事實上，預設投資策略的資產淨值快速增長。根據積金局於２０１７年３月２１日的公告，

當時約有６１萬個強積金戶口未有提供投資指示，涉及強積金資產近８２億港元。截至２０１９

年３月，預設投資項目的資產值於兩年間增加超過四倍至約３３０億港元。

有見及此，康宏新設的預設投資策略指數，分別為康宏ＭＰＦ ＤＩＳ ６５歲後指數及康

宏ＭＰＦ ＤＩＳ核心累積指數，為市民大眾提供免費平台，檢視和比較其強積金表現的指標。

客觀的數據有效幫助強積金成員，為自己強積金戶口的表現把脈，進而調整策略，把握投資機遇

。儘管未來市場波動，其實前景仍然樂觀，因此，成員可以多元化和平均成本法投資方式，優化

其強積金資產組合。

環球市場瞬息萬變，理財顧問亦可擔當專業的角色，為大家剖析最新經濟動向，提出最適切

的投資策略。《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

