明晟擴容帶動大市，恒指收２６１２０點升１２３點，成交７６０億

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數靠穩，部分國家開展減息潮，投資者持觀望態

度。今早港股僅高開２點，隨後大市有資金撈底跡象。消息面上，ＭＳＣＩ公布執行第２階段Ａ

股擴容，Ａ股納入因子由１０％調高至１５％，本月２７日收市後執行。滬深高開高走，帶動心

港股就好一度高見２６３１７點，升３２０點。板塊方面，汽車股走勢向好，吉利

（００１７５）升近４％，另外部分貿易戰「風眼股」亦見反彈，創科（００６６９）收漲４％

報５５﹒１５元為升幅最大恆指成分股。最終恆指收報２６１２０，升１２３點或升０﹒４８％

，主板成交７５９﹒６１億元跌５﹒１６％。國企指數報１００４１，升４８點或升０﹒４８％

。

內地Ａ股同樣受ＭＳＣＩ因素影響而上揚，上證綜指收報２７９４點，升２５點或升

０﹒９３％；深證成指收報８９１９點，升１０４或升１﹒１９％。兩市合共成交３６７１億元

人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６０﹒２元；港交所（００３８８）升

０﹒０８％，報２４６﹒８元；騰訊（００７００）漲１﹒１２％，報３４２﹒４元；中移動

（００９４１）跌０﹒１６％，報６３﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒５２％，報

７７﹒２元。



＊汽車股走勢向好，金沙績前有資金追捧＊



汽車股今日有資金追捧，其中吉利公布７月分銷量，雖然按年跌兩成四，但按月則升１％，

帶動股價漲３﹒８９％，報１１﹒２２元；東風汽車（００４８９）計劃出售手持的ＰＳＡ股份

，刺激股價漲７﹒２１％，報６﹒６９元；華晨中國（０１１１４）升１﹒１４％，報７﹒０９

元；比亞迪（０１２１１）升１﹒９８％，報４３﹒８元；長城汽車（０２３３３）升

２﹒３２％，報４﹒８６元；廣汽集團（０２２３８）升３﹒６１％，報７﹒４７元。

金沙（０１９２８）放榜前夕股份略現鑊氣，全日升１﹒７２％，報３５﹒４５元；銀娛

（０００２７）跌０﹒１％，報４７﹒８５元；新濠國際（００２００）升２﹒１２％，報

１７﹒３２元；澳博控股（００８８０）跌０﹒５３％，報７﹒５４元；永利澳門

（０１１２８）升１﹒２８％，報１５﹒８６元；美高梅中國（０２２８２）漲１﹒８９％，報

１１﹒８８元。

現貨金今日曾突破１５００美元關口，ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）創６年高位，收漲

升０﹒７３％，報１１０８元；招金礦業（０１８１８）升０﹒５１％，報９﹒９４元；山東黃

金（０１７８７）升０﹒４５％，報１７﹒７８元；紫金礦業（０２８９９）升１﹒９４％，報

３﹒１５元；中國恆大（０３３３３）跌０﹒５１％，報１９﹒５４元。



＊九倉中期少賺一成四股價逆漲，食品內房兩板跟升＊



連跌多日的本地地產股終現反彈，其中九倉集團（００００４）公布中期純利少賺一成四，

惟股份仍受追捧，九倉升１﹒１９％，報１７﹒０２元；同系會德豐（０００２０）升

２﹒９８％，報４６﹒７元；九倉置業（０１９９７）升０﹒８８％，報４５﹒６元。太古地產

（０１９７２）業績公布後受捧，收升３﹒７１％，報２７﹒９５元；長實集團（０１１１３）

升０﹒５６％，報５３﹒７元。

大市避險因素上升，其中美國１０年期國債曾失守１﹒７％關口，反映資金尋找避險港口，

而食品股受貿易戰影響較少，近日被受追捧，旺旺（００１５１）升０﹒６７％，報５﹒９７元

；統一企業（００２２０）漲２﹒８６％，報９元；華潤啤酒（００２９１）升１﹒７８％，報

３７﹒２元；康師傅（００３２２）升１﹒５７％，報１１﹒６４元；蒙牛乳業（０２３１９）

升０﹒６６％，報３０﹒７元。

穆迪副總裁早前表示，無論是頂尖還是小規模的內地地產開發商，其契約品質均呈日益惡化

的趨勢，他擔心債券投資者沒有獲得充足的保護。部分內房股今日走勢仍向好，中海外

（００６８８）升０﹒９９％，報２５﹒４元；華潤置地（０１１０９）升０﹒９７％，報

３１﹒１元；融創中國（０１９１８）升０﹒６１％，報３２﹒８元；碧桂園（０２００７）跌

０﹒２％，報９﹒８５元；中國恆大（０３３３３）跌０﹒５１％，報１９﹒５４元。（ｕｌ）

