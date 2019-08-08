【修例風暴】消息稱劉業成將重返警隊出任副處長（特別職務）一職

《經濟通通訊社８日專訊》有消息指已退休的前警務處副處長（行動）劉業成將重返警隊，

出任副處長（特別職務），並擬於明日（９日）會在灣仔警察總部與同袍會面。據悉該職為額外

開設，屬臨時性，一般任期６個月。

資料顯示，劉業成去年１１月退休，是次劉業成可能仍處於退休前休假，只要延長其職務便

可以，如劉業成真的回巢，警隊將有三名副處長，包括副處長（行動）鄧炳強及副處長（管理）

郭蔭庶。（ｆｗ）（ｚｚ）

