【修例風暴】梁愛詩質疑示威者企圖癱瘓香港，造成無政府狀態

《經濟通通訊社８日專訊》前律政司司長梁愛詩認為，示威者暴力破壞行為不斷升級，堵塞

道路癱瘓交通、以磚頭攻擊警察、破壞警署等行動，已經超出和平遊行的範疇。她指，政府已於

６月１５日暫緩修例工作，立法工作現時已完全停止，但示威者又提出新訴求，暴力破壞行為不

斷升級，質疑目標在於癱瘓香港，造成「無政府狀態」。

梁愛詩指，法治社會需有法必依、違法必究，不能因為示威者犯事就「大赦」，否則香港便

會亂。她呼籲，香港要儘快恢復秩序，將精力放到發展經濟和改善民生。（ｈｍ）（ｚｚ）

