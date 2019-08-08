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08/08/2019 12:38

【修例風暴】姚思榮：預計旅遊業界下半年踏入寒冬

　　《經濟通通訊社８日專訊》因應本港近期發生多次示威衝突，全球至少十一個地區對香港發
出旅遊警示或忠告，其中美國和澳洲先後提升對香港的警示級別。
　　旅遊界立法會議員姚思榮表示，基於上半年期間，普遍示威都是和平理性，事態發展未趨嚴
重，香港一至六月的旅遊指標正面；但近期的情況轉差，退團率升至五成。他預計七月酒店入住
率會有顯著跌幅，預計跌５％至８％，收入跌一成；而八月則會進一步惡化，入住率跌一成，收
入跌兩成，相信業界旅遊下半年會踏入寒冬。（ｈｍ）（ｚｚ）

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