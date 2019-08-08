《經濟通通訊社８日專訊》民間記者會對於有行政會議成員指，反修例運動有組織及有「大
台」，發言人希望政府不要再固步自封，將眼界停留於過往，現時不需要靠「大台」才能聚集民
眾。發言人指，政府才是運動的「大台」，民眾會根據政府的回應決定下一步行動，只有政府才
能夠令示威者暫停。發言人亦表示，抗爭者心中不容許有談判機制出現，因為整場運動並無「大
台」，無人能代表運動進行談判。（ｈｍ）（ｚｚ）
08/08/2019 17:23
【修例風暴】民間記者會：政府才是大台，抗爭不容許談判機制
《經濟通通訊社８日專訊》民間記者會對於有行政會議成員指，反修例運動有組織及有「大
台」，發言人希望政府不要再固步自封，將眼界停留於過往，現時不需要靠「大台」才能聚集民
眾。發言人指，政府才是運動的「大台」，民眾會根據政府的回應決定下一步行動，只有政府才
能夠令示威者暫停。發言人亦表示，抗爭者心中不容許有談判機制出現，因為整場運動並無「大
台」，無人能代表運動進行談判。（ｈｍ）（ｚｚ）
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