【修例風暴】警方未有否認曾放過期催淚彈，拒公開使用指引

《經濟通通訊社８日專訊》對於有市民要求警方對橡膠子彈、海綿彈及胡椒球彈等子彈進行

實測，以確保公眾知情權，證明以上武器是非致命武器，警察公共關係科高級警司江永祥在例行

記者會上拒絕相關要求，並指警方有了解過不同武器及槍彈的原廠數據，原廠已測試，故無實測

需要。

有記者問到警方懷疑使用過期催淚彈，要求警方交待過期催淚彈的數目、危害性及公開安全

指引，警方僅稱有按照安全指引使用催淚彈，以確保安全；而安全指引涉及行動細節，不宜公布

，惟警方未有否認曾使用過期催淚彈。（ｈｍ）（ｚｚ）

