《經濟通通訊社８日專訊》對於有市民要求警方對橡膠子彈、海綿彈及胡椒球彈等子彈進行
實測，以確保公眾知情權，證明以上武器是非致命武器，警察公共關係科高級警司江永祥在例行
記者會上拒絕相關要求，並指警方有了解過不同武器及槍彈的原廠數據，原廠已測試，故無實測
需要。
有記者問到警方懷疑使用過期催淚彈，要求警方交待過期催淚彈的數目、危害性及公開安全
指引，警方僅稱有按照安全指引使用催淚彈，以確保安全；而安全指引涉及行動細節，不宜公布
，惟警方未有否認曾使用過期催淚彈。（ｈｍ）（ｚｚ）
08/08/2019 17:39
【修例風暴】警方未有否認曾放過期催淚彈，拒公開使用指引
《經濟通通訊社８日專訊》對於有市民要求警方對橡膠子彈、海綿彈及胡椒球彈等子彈進行
實測，以確保公眾知情權，證明以上武器是非致命武器，警察公共關係科高級警司江永祥在例行
記者會上拒絕相關要求，並指警方有了解過不同武器及槍彈的原廠數據，原廠已測試，故無實測
需要。
有記者問到警方懷疑使用過期催淚彈，要求警方交待過期催淚彈的數目、危害性及公開安全
指引，警方僅稱有按照安全指引使用催淚彈，以確保安全；而安全指引涉及行動細節，不宜公布
，惟警方未有否認曾使用過期催淚彈。（ｈｍ）（ｚｚ）
|FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
|生財有道08/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港股仍會下試二萬五
|中國故事08/08/2019
【A股外援】摩指擴容節點正值貿易戰升溫 增量外資部署顯尷尬
|生財有道08/08/2019
價值投資法的啟蒙
|國際動態08/08/2019
迪士尼平價串流平台 撼Netflix
|生財有道07/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：料人幣貶值少於6%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰