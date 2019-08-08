《經濟通通訊社８日專訊》浸大學生會會長方仲賢周二（６日）因購買觀星鐳射筆被警方以
「藏有攻擊性武器」罪名拘捕。警方於今日下午４時舉行例行記者會中透露，方仲賢現時仍在羈
留病房留醫，警方有關調查仍在進行中，但警方未有回答方仲賢已被拘留多少小時，及是否已正
式落案，只表示會讓方仲賢保釋。（ｆｗ）（ｚｚ）
08/08/2019 17:39
【修例風暴】警：方仲賢仍在羈留病房，警方調查仍在進行
《經濟通通訊社８日專訊》浸大學生會會長方仲賢周二（６日）因購買觀星鐳射筆被警方以
「藏有攻擊性武器」罪名拘捕。警方於今日下午４時舉行例行記者會中透露，方仲賢現時仍在羈
留病房留醫，警方有關調查仍在進行中，但警方未有回答方仲賢已被拘留多少小時，及是否已正
式落案，只表示會讓方仲賢保釋。（ｆｗ）（ｚｚ）
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