【修例風暴】警：方仲賢仍在羈留病房，警方調查仍在進行

《經濟通通訊社８日專訊》浸大學生會會長方仲賢周二（６日）因購買觀星鐳射筆被警方以

「藏有攻擊性武器」罪名拘捕。警方於今日下午４時舉行例行記者會中透露，方仲賢現時仍在羈

留病房留醫，警方有關調查仍在進行中，但警方未有回答方仲賢已被拘留多少小時，及是否已正

式落案，只表示會讓方仲賢保釋。（ｆｗ）（ｚｚ）

