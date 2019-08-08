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08/08/2019 17:39

【修例風暴】警指太空館外集會使用的是鐳射筆，惟認未有落場調查

　　《經濟通通訊社８日專訊》警方前日於深水埗拘捕浸大學生會會長方仲賢，指他涉嫌藏有攻
擊性武器，並於他身上搜出１０支鐳射筆，警方形容為「高能量鐳射槍」。有市民對此感不滿，
並於太空館外發起鐳射筆「觀星」行動。
　　在警方例行記者會上有記者詢問如何看待是次集會，及調查在場市民有否「高能量鐳射槍」
，及會否控告集會人士非法集結。警方指，太空館外集會人士所使用的是鐳射筆，亦未有對太空
館外牆造成破壞，亦未有射向人。但於記者追問下承認警方未有到場調查集會人士使用的鐳射裝
置。（ｈｍ）（ｚｚ）

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