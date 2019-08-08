《經濟通通訊社８日專訊》警方前日於深水埗拘捕浸大學生會會長方仲賢，指他涉嫌藏有攻
擊性武器，並於他身上搜出１０支鐳射筆，警方形容為「高能量鐳射槍」。有市民對此感不滿，
並於太空館外發起鐳射筆「觀星」行動。
在警方例行記者會上有記者詢問如何看待是次集會，及調查在場市民有否「高能量鐳射槍」
，及會否控告集會人士非法集結。警方指，太空館外集會人士所使用的是鐳射筆，亦未有對太空
館外牆造成破壞，亦未有射向人。但於記者追問下承認警方未有到場調查集會人士使用的鐳射裝
置。（ｈｍ）（ｚｚ）
08/08/2019 17:39
【修例風暴】警指太空館外集會使用的是鐳射筆，惟認未有落場調查
《經濟通通訊社８日專訊》警方前日於深水埗拘捕浸大學生會會長方仲賢，指他涉嫌藏有攻
擊性武器，並於他身上搜出１０支鐳射筆，警方形容為「高能量鐳射槍」。有市民對此感不滿，
並於太空館外發起鐳射筆「觀星」行動。
在警方例行記者會上有記者詢問如何看待是次集會，及調查在場市民有否「高能量鐳射槍」
，及會否控告集會人士非法集結。警方指，太空館外集會人士所使用的是鐳射筆，亦未有對太空
館外牆造成破壞，亦未有射向人。但於記者追問下承認警方未有到場調查集會人士使用的鐳射裝
置。（ｈｍ）（ｚｚ）
|FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
|生財有道08/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港股仍會下試二萬五
|中國故事08/08/2019
【A股外援】摩指擴容節點正值貿易戰升溫 增量外資部署顯尷尬
|生財有道08/08/2019
價值投資法的啟蒙
|國際動態08/08/2019
迪士尼平價串流平台 撼Netflix
|生財有道07/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：料人幣貶值少於6%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰