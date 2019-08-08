《經濟通通訊社８日專訊》有市民發起星期六（１０日）於大埔舉行反修例遊行，名為「讓
民意走出連儂隧道」。遊行申請方今日表示，警方對遊行發出反對通知書，稍後會決定是否上訴
。（ｈｍ）（ｚｚ）
08/08/2019 18:22
【修例風暴】警方對星期六大埔遊行發反對通知書
《經濟通通訊社８日專訊》有市民發起星期六（１０日）於大埔舉行反修例遊行，名為「讓
民意走出連儂隧道」。遊行申請方今日表示，警方對遊行發出反對通知書，稍後會決定是否上訴
。（ｈｍ）（ｚｚ）
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