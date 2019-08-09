《缸邊麗評－熊麗萍》恆指恐下試２５０００，銀行地產難有好表現

《缸邊麗評》中美貿易爭拗，人民幣匯價下跌及本港社會政治事件仍未平息，仍是影響港股

表現三座大山，恆指由上月初高位２９０００點回落至２５４００點，下跌３６００點，雖然近

兩、三日亦見反彈，但力度相當有限，即使上半年能交出業績的公司，也只有個別股份有資金跟

進。



觀察近期大市表現，投資者趁高沽貨仍然明顯，大市成交急增的個別交易日，恆指反而是低

位收市，反映買家不是入市追貨，而近日大市反彈，成交則見縮減；另一方面，不知是否湊巧，

過去兩個周五（今天中段亦由升轉跌）均是跌市收場，這或反映投資者對於近幾個周末均出現大

型示威活動存有戒心，趁周末前沽貨以減低投資風險。



中美貿易問題上，美國公布將中國列為匯率操控國，人民幣匯價即時跌穿７算水平，中美兩

國均擺出強硬姿態，即使美國總統特朗普言論善變，但市場暫時亦不會對特朗普言論軟化有所憧

憬，大市反彈又為投資者提供沽貨機會，恆指料仍需反覆下試２５０００點的支持力。



＊地產零售股宜趁機沽貨＊



另一方面，上市公司陸續公布中期業績，撇除特殊收入、物業重估及撥備等項目，太古

（０００１９）、港鐵（０００６６）、匯豐（００００５）、恆生銀行（０００１１）、國泰

（００２９３）、九倉（００００４）等，受中美貿易問題影響，銀行、地產股、美債亦受一定

影響，但市場關注是下半年業績可否扭轉又或進一步惡化，由於本地示威活動在７月份以後更為

激烈，對本港商業活動的影響並未在上半年業績上反映。因此，中期業績表現不俗，但市場關注

下半年所受影響，匯控、恆生面對本港經濟的負面影響之餘，美國減息幅度及速度較預期為快，

下半年淨息差進一步收窄機會甚高，前者更受英國脫歐的不明朗因素打擊，令股價暫難有表現。



港鐵及本地地產、零售股上半年基本盈利仍不俗，但下半年的負面因素將反映，中期業績令

股價上升也令投資者趁機沽貨，這類股份仍未到真正買入時候。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

