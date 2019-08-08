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即市新聞

08/08/2019 14:40

《股金豐采－涂國彬》需求擔憂持續，大宗商品受壓

　　《股金豐采》市場情緒在近期相當不穩定，主要受到貿易戰影響。在８月１日特朗普宣布加
徵關稅，風險資產普遍受壓，包括大宗商品。雖然這幾日，擔憂情緒有所回落，ＶＩＸ跌回２０
水平之下，股市開始有反彈，避險資產包括日圓和法朗暫時靠穩，但商品市場仍然面對壓力。
　
＊經濟前景不樂觀＊
　
　　一方面，對於貿易戰，雖然目前為止談判還沒有暫停，但雙方不斷對峙，前景不明朗，隨時
都有再加深緊張情緒的可能。另一方面，全球央行繼續有減息潮的趨勢。美聯儲減息後，印度、
泰國和新西蘭央行先後宣布減息舉措。１０年期美債收益率擴大跌幅，一度低見１﹒５９３１％
，創３年新低，並拉大了與３個月美債收益率的倒掛情況，反應市場看淡經濟前景。
　
＊油價銅價仍下探＊
　
　　如此一來，加上貿易戰的衝擊，大宗商品需求端的擔憂更是蔓延。當時５月的時候，貿易戰
擔憂也拖累油銅回落。銅價從６４００美元樓上開始加速回落，好在６月於５８００美元找到支
持，隨後展開兩個月的區間調整。８月銅價再次加速下跌，不但失守區間支持，更創新低。雖然
短線暫時止跌，但弱勢難改，近期或繼續在５６００至５８００美元區間震盪。
　　油價也同樣有需求端的困擾，加上庫存數據的壓力，雖然產油國承諾保持減產，但供求不平
衡拖累油價走勢。目前油價再次將重心下移至５０美元，已經回吐了大部分今年以來的漲幅，料
４５美元還是有較強的支持，但短線內未必有樂觀的反彈。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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