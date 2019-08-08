《鍾之日記》出口意外好，魚缸洗頹風

《鍾之日記》８月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地７月外貿數據出乎市場意外，按美元計，７月出口意外重回正數，增長３﹒３％，遠好

過市場預期的跌幅由６月的１﹒３％擴大至２％，７月進口同比跌５﹒６％，但跌幅遠較預期的

下跌８﹒３％為小。７月貿易順差４５０﹒６億美元，好過預期的４００億美元。

７月出口超預期，增幅創四個月最高，顯示出中國出口的韌性，不過分析認為由於內需較弱

，進口同比依然處於負區間，衰退型順差在延續；美國威脅對３０００億美元商品加關稅，可能

引發８月對美出口再度搶跑，加之本周人民幣破７，預計有利於出口，但貿易環境惡化、全球增

長放緩，內外需疲弱，未來進出口增速或保持弱勢。



＊Ａ場止步六連挫，香江兩連升＊



多重利好疊加，中港魚缸今日終於一齊洗頹風。Ａ場止步六連挫，香江兩連升。

隔晚美股三大指數靠穩，今早港股僅高開２點，隨後大市有資金撈底跡象，加上Ａ股向好，

帶動港股一度高見２６３１７點，升３２０點，最終恆指收報２６１２０，升１２３點或升

０﹒４８％，主板成交７５９﹒６１億元跌５﹒１６％。

祖國股市今日高開高走，惟滬綜指接近兩千八關口壓力湧現，全日升０﹒９３％，報

２７９４﹒５５點，終止六連跌，但攻關二千八不果。



＊Ａ場摩指擴容，外資流入好時機？＊



ＭＳＣＩ宣布把中國大盤Ａ股納入因子從１０％增加至１５％，在ＭＳＣＩ中國指數中新加

入８隻Ａ股，調整將在８月２７日收盤後生效，ＭＳＣＩ在３月提出擴容Ａ股，今次是計劃中的

第二部曲，未來將在１１月的半年度指數審議中，把中國大盤Ａ股納入因子從１５％最終增至

２０％，同時將中國中盤Ａ股以２０％的納入因子納入摩指。

惟值得留意的是，今次評議不會把科創板及滬倫通納入摩指，不過ＭＳＣＩ曾指出，會在

１１月評議前持續觀察科創板，換言之，其不排除在擴容計劃第三部曲中納入科創板股票。

本次擴容之後，Ａ股在ＭＳＣＩ新興市場指數中的權重將從１﹒７％提升至２﹒５％，據

ＭＳＣＩ此前測算，此次擴容將對Ａ股帶來約１６００億元人民幣的資金流入。

在中美貿易戰正酣、人民幣匯率節節敗退的情況下，究竟主動增量外資會如何部署？多個分

析師均對此顯得謹慎，承認難以預測外資進場時間。不過，今日北上資金通過陸股通淨流入

２５﹒４９億元人民幣，Ａ場低位反彈，反映今日或許是一個進駐的好時機。

可惜市場未如外界所料般變得活躍，兩市全日成交３６７２億元人民幣，較上日成交還要減

少２﹒４％。

另外，波司登（０３９９８）及海底撈（０６８６２）兩港股將被納入ＭＳＣＩ中國指數，

前者無升跌，後者更跌０﹒８％。



＊Ａ股轉融資費率降利好券商股，專家籲勿過度投機＊



為促進合規資金參與Ａ股投資，中國證券金融股份有限公司出手，自即日起，整體下調轉融

資費率８０個點子，以降低證券公司融資成本。證金指此次下調費率，是根據資金市場利率水平

做出的調整。

新時代證券副總裁兼首席經濟學家潘向東指出，此舉一方面有助於通過降低市場資金成本，

增加資金供給，穩定資本市場。另一方面，監管層也在鼓勵證金公司根據市場資金供求關係變化

，更加市場化地為券商提供轉融通業務。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新也指，上述舉措主要是鼓勵融資融券，將刺激融資

融券需求擴大，對緩衝近期市場波動將有一定作用。目前Ａ股市場上融資佔比較大，融券佔比較

小，降低融資費率將有效地刺激融資做多。不過他亦提醒，在中短期市場方向不明的情況下，過

度投機也會造成損失，建議中小投資者需謹慎，要防止不利影響和波動。

中資券商股今日近乎全線反彈，弘業期貨（０３６７８）飆５﹒４％，華泰（０６８８６）

漲２﹒６％，中金公司（０３９０８）升２﹒１％，中國銀河（０６８８１）升１﹒９％，海通

證券（０６８３７）及中信証券（０６０３０）雙雙升１﹒７％，光大證券（０６１７８）亦升

１﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

