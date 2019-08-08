《投資心得－潘鐵珊》小米生產轉型至家居方案，豐富互聯網服務

《投資心得》小米集團（０１８１０）於國內生產及銷售智能手機及智能家電等。集團發布

截至今年３月３１日止的第一季業績，錄得收入４３７﹒６億元人民幣同比上升２７﹒２％；期

內虧為盈約３１﹒３億元人民幣，表現理想。以整體來說，受惠ＩｏＴ及生活消費產品分部迅速

增長，拉動了集團的整體增長。



＊首季度虧轉盈３１億人幣＊



集團亦積極拓展海外業務。今年第一季度，國際市場收入方面，錄得達３４﹒７％的同比增

長至１６８億元人民幣。而海外小米之家授權店增加接近一倍有４８０家。值得留意的是，集團

的智能手機出貨量在４０多個國家和地區中均於五強之內。隨著集團不斷積極開拓如非洲和拉丁

美洲等新市場，海外業務的增長有望能更進一步。



＊強化內地中高端手機市場＊



集團在手機分部的一系列戰略調整漸見成效，並持續強化了在中國大陸中高端手機市場的地

位。而受矚目的ＩｏＴ及生活消費產品分部方面，集團加速推進「手機＋ＡＩｏＴ」雙引擎戰略

，大幅增加ＩｏＴ平台接入的設備數量。在國家方面，集團將繼續開拓全球市場，把在印度市場

的成功複製到印尼及西歐等其他國家。隨着來年集團進軍更多新的國際市場，看好其能透過進一

步深入智能家電市場，為進一步提高銷量打下基礎。

隨著集團從純硬件生產轉型至家居方案解決，可見在未來小米會進一步豐富國內的互聯網服

務，並繼續擴展客戶群體。同時，集團會續取積極擴展快速發展的ＩｏＴ互聯網服務的方針，如

電視互聯網服務及海外互聯網服務等，並繼續發展互聯網金融及有品電商平台，以求將服務覆蓋

擴展至非小米智能手機用戶。由此可見，集團在國內以至海外均有偌大的增長空間，故於中長線

看好。可考慮於現價買入，上望１０元，跌穿７﹒８元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，筆者客戶持有相關股份）（

本欄逢周四刊出）

