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即市新聞

08/08/2019 09:05

《投資心得－潘鐵珊》小米生產轉型至家居方案，豐富互聯網服務

　　《投資心得》小米集團（０１８１０）於國內生產及銷售智能手機及智能家電等。集團發布
截至今年３月３１日止的第一季業績，錄得收入４３７﹒６億元人民幣同比上升２７﹒２％；期
內虧為盈約３１﹒３億元人民幣，表現理想。以整體來說，受惠ＩｏＴ及生活消費產品分部迅速
增長，拉動了集團的整體增長。

＊首季度虧轉盈３１億人幣＊

　　集團亦積極拓展海外業務。今年第一季度，國際市場收入方面，錄得達３４﹒７％的同比增
長至１６８億元人民幣。而海外小米之家授權店增加接近一倍有４８０家。值得留意的是，集團
的智能手機出貨量在４０多個國家和地區中均於五強之內。隨著集團不斷積極開拓如非洲和拉丁
美洲等新市場，海外業務的增長有望能更進一步。

＊強化內地中高端手機市場＊

　　集團在手機分部的一系列戰略調整漸見成效，並持續強化了在中國大陸中高端手機市場的地
位。而受矚目的ＩｏＴ及生活消費產品分部方面，集團加速推進「手機＋ＡＩｏＴ」雙引擎戰略
，大幅增加ＩｏＴ平台接入的設備數量。在國家方面，集團將繼續開拓全球市場，把在印度市場
的成功複製到印尼及西歐等其他國家。隨着來年集團進軍更多新的國際市場，看好其能透過進一
步深入智能家電市場，為進一步提高銷量打下基礎。
　　隨著集團從純硬件生產轉型至家居方案解決，可見在未來小米會進一步豐富國內的互聯網服
務，並繼續擴展客戶群體。同時，集團會續取積極擴展快速發展的ＩｏＴ互聯網服務的方針，如
電視互聯網服務及海外互聯網服務等，並繼續發展互聯網金融及有品電商平台，以求將服務覆蓋
擴展至非小米智能手機用戶。由此可見，集團在國內以至海外均有偌大的增長空間，故於中長線
看好。可考慮於現價買入，上望１０元，跌穿７﹒８元止蝕。
《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，筆者客戶持有相關股份）（
本欄逢周四刊出）

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