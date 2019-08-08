【Ａ股外援】中鐵Ａ獲加入摩指現升逾１％，韻達股份揚２％

《經濟通通訊社８日專訊》ＭＳＣＩ公布８月季度評議決定，把中國大盤Ａ股納入因子從
１０％增加至１５％，同時決定在ＭＳＣＩ中國指數新增８隻Ａ股，調整將在８月２７日收盤後
生效。
該８隻新增Ａ股普遍升，但升幅不顯著，其中規模最大的新增標的中國中鐵Ａ股
（滬：６０１３９０）現升１﹒４％，萬華化學（滬：６００３０９）則升０﹒７％，韻達股份
（深：００２１２０）更升２﹒１％。
表列新增ＭＳＣＩ中國指數成分股股價表現：
股份（編號） 現價（人民幣） 變幅
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上海建工（滬：６００１７０） ３﹒５９元 ＋０﹒５６％
萬華化學（滬：６００３０９） ４２﹒１０元 ＋０﹒７４％
西南證券（滬：６００３６９） ４﹒５８元 ＋２﹒２３％
張江高科（滬：６００８９５） １６﹒１３元 －０﹒３７％
寧波港 （滬：６０１０１８） ３﹒７２元 ＋０﹒８１％
中國中鐵（滬：６０１３９０） ５﹒９１元 ＋１﹒３７％
藥明康德（滬：６０３２５９） ６４﹒２５元 ＋２﹒００％
韻達股份（深：００２１２０） ３４﹒６５元 ＋２﹒０６％
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（ｅｙ）