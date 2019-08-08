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即市新聞

08/08/2019 09:56

【Ａ股外援】中鐵Ａ獲加入摩指現升逾１％，韻達股份揚２％

　　《經濟通通訊社８日專訊》ＭＳＣＩ公布８月季度評議決定，把中國大盤Ａ股納入因子從
１０％增加至１５％，同時決定在ＭＳＣＩ中國指數新增８隻Ａ股，調整將在８月２７日收盤後
生效。
　　該８隻新增Ａ股普遍升，但升幅不顯著，其中規模最大的新增標的中國中鐵Ａ股
（滬：６０１３９０）現升１﹒４％，萬華化學（滬：６００３０９）則升０﹒７％，韻達股份
（深：００２１２０）更升２﹒１％。

　　表列新增ＭＳＣＩ中國指數成分股股價表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（人民幣）　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海建工（滬：６００１７０）　　　　３﹒５９元　　　　　＋０﹒５６％
　　萬華化學（滬：６００３０９）　　　４２﹒１０元　　　　　＋０﹒７４％
　　西南證券（滬：６００３６９）　　　　４﹒５８元　　　　　＋２﹒２３％
　　張江高科（滬：６００８９５）　　　１６﹒１３元　　　　　－０﹒３７％

　　寧波港　（滬：６０１０１８）　　　　３﹒７２元　　　　　＋０﹒８１％
　　中國中鐵（滬：６０１３９０）　　　　５﹒９１元　　　　　＋１﹒３７％
　　藥明康德（滬：６０３２５９）　　　６４﹒２５元　　　　　＋２﹒００％
　　韻達股份（深：００２１２０）　　　３４﹒６５元　　　　　＋２﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｙ）

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