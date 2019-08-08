《經濟通通訊社８日專訊》第二批科創板股份今日掛牌，晶晨股份（滬：６８８０９９）和
柏楚電子（滬：６８８１８８）兩股和半個月前上市前輩一樣，首日即錄得倍升的不俗成績，其
中，晶晨股份現價飆升２６２﹒６％，報１３９﹒７元人民幣；柏楚電子升２４８﹒６％，報
２３９﹒０９元人民幣。（ｅｙ）
08/08/2019 14:22
【科創板】晶晨股份、柏楚電子首日掛牌，現價飆高約２﹒５倍
《經濟通通訊社８日專訊》第二批科創板股份今日掛牌，晶晨股份（滬：６８８０９９）和
柏楚電子（滬：６８８１８８）兩股和半個月前上市前輩一樣，首日即錄得倍升的不俗成績，其
中，晶晨股份現價飆升２６２﹒６％，報１３９﹒７元人民幣；柏楚電子升２４８﹒６％，報
２３９﹒０９元人民幣。（ｅｙ）
|FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
|生財有道08/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港股仍會下試二萬五
|中國故事08/08/2019
【A股外援】摩指擴容節點正值貿易戰升溫 增量外資部署顯尷尬
|生財有道08/08/2019
價值投資法的啟蒙
|國際動態08/08/2019
迪士尼平價串流平台 撼Netflix
|生財有道07/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：料人幣貶值少於6%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰