【科創板】晶晨股份、柏楚電子首日掛牌，現價飆高約２﹒５倍

《經濟通通訊社８日專訊》第二批科創板股份今日掛牌，晶晨股份（滬：６８８０９９）和

柏楚電子（滬：６８８１８８）兩股和半個月前上市前輩一樣，首日即錄得倍升的不俗成績，其

中，晶晨股份現價飆升２６２﹒６％，報１３９﹒７元人民幣；柏楚電子升２４８﹒６％，報

２３９﹒０９元人民幣。（ｅｙ）

