《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》儘管有逾８０家科創板申報公司因更新財報
於７月３１日集中按下「暫停鍵」，但據《上海證券報》報道，大部分企業會在８月中下旬完成
財報更新工作並恢復審核，僅少數企業會延至９月完成財報更新，科創板審核問詢節奏並不會因
此受到太大影響。
另外，從供給的最前端來看，科創板受理也在穩步進行。上交所昨晚新受理華峰測控、天智
航２家公司的科創板上市申請。至此，科創板受理企業數量已擴容至１５１家。
08/08/2019 08:33
【科創板】科創板中止審核企業本月補材料節奏加快
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》儘管有逾８０家科創板申報公司因更新財報
於７月３１日集中按下「暫停鍵」，但據《上海證券報》報道，大部分企業會在８月中下旬完成
財報更新工作並恢復審核，僅少數企業會延至９月完成財報更新，科創板審核問詢節奏並不會因
此受到太大影響。
另外，從供給的最前端來看，科創板受理也在穩步進行。上交所昨晚新受理華峰測控、天智
航２家公司的科創板上市申請。至此，科創板受理企業數量已擴容至１５１家。
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