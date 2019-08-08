  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/08/2019 08:33

【科創板】科創板中止審核企業本月補材料節奏加快

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》儘管有逾８０家科創板申報公司因更新財報
於７月３１日集中按下「暫停鍵」，但據《上海證券報》報道，大部分企業會在８月中下旬完成
財報更新工作並恢復審核，僅少數企業會延至９月完成財報更新，科創板審核問詢節奏並不會因
此受到太大影響。
　　另外，從供給的最前端來看，科創板受理也在穩步進行。上交所昨晚新受理華峰測控、天智
航２家公司的科創板上市申請。至此，科創板受理企業數量已擴容至１５１家。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道08/08/2019
價值投資法的啟蒙
國際動態08/08/2019
迪士尼平價串流平台 撼Netflix
生財有道07/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：料人幣貶值少於6%
中國故事07/08/2019
增長未見頂 立訊精密精益求精
生財有道07/08/2019
賣資產救亡 保利協鑫重見光明
剖析天下07/08/2019
貿易戰風煙四起 美減息部署亂上加亂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金