【駐京專電】人行：本周六減息屬不實消息，已向公安機關報案

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人民銀行公告，網上有消息指人行決定８月

１０日起下調金融機構人民幣貸款及存款基準利率，是不實消息，人行已向公安機關報案。

人行之前表示，下半年將堅持實施穩健貨幣政策，保持鬆緊適度，及時預調微調。人行亦會

靈活運用多種貨幣政策，適時適度進行逆周期調節，保持流動性合理充裕。

