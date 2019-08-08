《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人民銀行公告，網上有消息指人行決定８月
１０日起下調金融機構人民幣貸款及存款基準利率，是不實消息，人行已向公安機關報案。
人行之前表示，下半年將堅持實施穩健貨幣政策，保持鬆緊適度，及時預調微調。人行亦會
靈活運用多種貨幣政策，適時適度進行逆周期調節，保持流動性合理充裕。
08/08/2019 08:49
【駐京專電】人行：本周六減息屬不實消息，已向公安機關報案
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人民銀行公告，網上有消息指人行決定８月
１０日起下調金融機構人民幣貸款及存款基準利率，是不實消息，人行已向公安機關報案。
人行之前表示，下半年將堅持實施穩健貨幣政策，保持鬆緊適度，及時預調微調。人行亦會
靈活運用多種貨幣政策，適時適度進行逆周期調節，保持流動性合理充裕。
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