《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》人行上海總部昨日聯合上海市通信管理局召
開上海金融行業ＩＰｖ６規模部署推進會，會上發布了《上海金融行業ＩＰｖ６部署升級改造指
南》。該指南對金融行業相關單位開展ＩＰｖ６部署工作提出了基本思路和遵循原則，為金融行
業相關單位加快基於ＩＰｖ６的新一代高效、安全、泛在信息通信基礎設施建設提供指引。
08/08/2019 08:58
【駐滬專電】人行上海總部召開金融行業ＩＰｖ６規模部署推進會
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》人行上海總部昨日聯合上海市通信管理局召
開上海金融行業ＩＰｖ６規模部署推進會，會上發布了《上海金融行業ＩＰｖ６部署升級改造指
南》。該指南對金融行業相關單位開展ＩＰｖ６部署工作提出了基本思路和遵循原則，為金融行
業相關單位加快基於ＩＰｖ６的新一代高效、安全、泛在信息通信基礎設施建設提供指引。
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