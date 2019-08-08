《思前想後－郭思治》港股倘失２４５４０，去年初起浪低於浪形成

《思前想後》８月大市頗有風雲變色之感，恆指自１日之高位２７７５４點開始之急跌至６

日低位２５３９７點止計，在短短４個交易日內，恆指已急挫達２３５７點，論形態不但已呈先

高而後低之格局，且由於恆指已漸跌離高位，故要扭轉目前之敗局確實已不易，剩下之問題只是

大市會否在本月餘下之交易日再進一步往下尋找新低而已。先從技術上看，由於恆指已正式跌穿

６月４日之低位２６６７１點，故目前較具防守性之支持據點已退守至今年１月３日之低位

２４８９６點及去年１０月３０日之低位２４５４０點。另外，目前恆指亦已跌穿各組常用平均

移動線，包括１０天、２０天、５０天、１００天、２５０天等，如情況一仍未見改善，整個大

市確有機會續往下尋新低。



＊港股今年上人低波幅暫５３８４點相對較小＊



筆者一直認為，今年大市之波幅相對仍細，因直到目前一刻止計，今年恆指暫是由１月３日

之低位２４８９６點升至４月１５日之高位３０２８０點，即今年大市之波幅暫只有５３８４點

，幅度相對仍較細，因２０１８年全年之波幅達８９４４點（恆指去年是由１月２９日之高位

３３４８４點跌至１０月３０日之２４５４０點），另２０１７年全年之波幅亦有８３１６點（

恆指當年是由１月３日之低位２１８８３點升至１１月２２日之３０１９９點）。由此可見，今

年大市之波幅確實偏細，假如今年全年之波幅有達７０００點至７５００點的話，則恆指如不能

上破３０２８０點的話，剩下之可能性當然是會跌穿２４８９６點，亦即是說，在本年餘下之交

易日，大市可能會出現一個中期升浪或中期跌浪。



＊恆指若無法重上各常用平均線，將反覆尋底＊



談到大市可能會出現中期升浪或跌浪，首先要留意的當然是平均移動線之表現。以目前之市

況計，由於恆指現已跌穿１０天、２０天、５０天、１００天及２５０天線，論形勢當偏淡，亦

即是說，恆指如無法重越上述各組平均移動線，技術上當會續處反覆尋底之中。再從走勢上看，

由於恆指已跌穿６月４日之低位２６６７１點，故較具防守性之支持據點現已退守至去年１０月

３０日之低位２４５４０點，此據點切忌有失，因一旦失守，即表示自去年１月２９日高位

３３４８４點開始之調整，在浪低於浪之形態主導下，已開始進入反覆續尋底之弱態中。



＊本港實體經濟逐步受創，股市難以獨善其身＊



撇除技術走勢暫不談，目前香港之經濟正處外憂內患之中，包括轉口、建築、金融及旅遊等

４個經濟支柱均受到不同程度之衝擊，而本年第２季更出現負增長，如第３季再同樣呈負增長，

則在連續２季負增長下，本港技術上已開始進入衰退中，影響所及，即表示各行業之盈利均會出

現放緩甚至已進入虧蝕，其中該以旅遊業所受到之打擊最大，在實體經濟逐步受創下，股市當難

獨善其身，難怪大市之交投持續偏疏。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

