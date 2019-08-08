【人仔破７】標普：人民幣前景將取決於中美貿易緊張局勢演進

《經濟通通訊社８日專訊》投資評級機構標普７日發布《中國人民幣破７》的報告，指人民

幣的前景將主要取決於中美之間貿易與技術緊張局勢的演變。雖然人民幣貶值或引起大規模走資

及金融波動的憂慮，但這些風險仍然可控。

報告指出，自２０１６年以來中國貨幣政策一直聚焦於維持一藍子貨幣匯率穩定（當中美元

連同港元佔大藍子貨幣指數權重為２７％），以及容許市場力量扮演更大角色。

標普亞太區首席經濟師Ｓｈａｕｎ Ｒｏａｃｈｅ表示，雖然人民幣見七算引起市場關注，

但相信中國對人民幣政策沒有改變。中國已相當一段時間，容許人民幣兌美元更為彈性，而面對

更大的貿易政策風險，亦意味著人民幣將承受更大壓力。人民幣滙率「破７」與中國過去兩年左

右的滙率政策框架一致，鮮有證據表明人民幣政策框架發生變化。

標普認為，人民幣破７的時點顯然不是巧合，可能有政治因素影響。此前有證據表明，在與

美國進行貿易談判之前，中國人民銀行一直在「逆勢」抑制人民幣貶值。這有助於抑制波動。

不過，標普相信人民幣貶值帶來的資本外流和金融不穩定性的風險可控，指出如果形勢趨於

穩定，全球經濟增長如預期發展，人民幣兌美元滙率或圍繞在目前水平，預計人民幣不會出現大

幅貶值。但如果人民幣持續疲軟，亞太區滙率將面臨貶值壓力，說明「人民幣陣營」正在形成。

（ｃａ）

