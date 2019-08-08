【人仔破７】專家：市場初步消化人民幣破７衝擊，影響因素仍多

《經濟通通訊社８日專訊》武漢大學經濟學博導、前外匯局國際收支司長管濤在最新報告指

，海內外市場經歷初期的震盪後，已經初步吸收了人民幣跌破７算的影響；境內外匯市場並未有

出現「破７」恐慌，市場依然相信中國政府有意願、也有能力保持人民幣匯率基本穩定。

他指出，境內美元兌人民幣匯率交易價上落幅度逐漸收窄，意味人民幣匯率貶值壓力減弱；

離岸人民幣（ＣＮＨ）相對在岸人民幣（ＣＮＹ）持續偏弱，但差價並未進一步擴大；周一至周

三銀行間市場詢價成交額，與２０１８年８月至２０１９年５月間每月日均成交額基本相約。

報告指，人民銀行重視和改善匯率政策溝通與預期引導工作，發揮積極作用；在美國將中國

列為匯率操縱國下，人民幣匯率展現了相當的韌性。

他認為，當前人民幣匯率暫時企穩，盡管人民幣破７後彈性增加，但市場依然相信政府有意

願也有能力保持人民幣匯率基本穩定。同時，央行重視和改善匯率政策溝通及預期引導工作，也

發揮了積極作用。在疊加美方將中國列為「貨幣操縱國」的衝擊下，人民幣匯率展現了相當的韌

性。不過，影響人民幣匯率穩定的不確定因素仍較多，不只是一個整數或心理關口的問題，還需

要確立底線思維，在加強國內外形勢監測分析的基礎上，做好應對方案，由最壞處打算，爭取最

好的結果。（ｃａ）

