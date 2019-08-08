【Ａ股外援】ＭＳＣＩ：中國大盤Ａ股納入因子從１０％升至１５％

《經濟通通訊社８日專訊》ＭＳＣＩ公布８月季度評議決定，把中國大盤Ａ股納入因子從

１０％增加至１５％，將在８月２７日收盤後生效。

ＭＳＣＩ新興市場指數中Ａ股的權重將升至２﹒４６％。

ＭＳＣＩ表示，暫時不考慮由華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）ＧＤＲｓ（全

球存托憑證）發行帶來的新增股票，目前也不會考慮倫股通標的。ＭＳＣＩ則會在１０月１７日

華泰證券ＧＤＲｓ限制期結束後進一步研究納入問題。（ｃｔ）

