《經濟通通訊社８日專訊》ＭＳＣＩ公布８月季度評議決定，把中國大盤Ａ股納入因子從
１０％增加至１５％，將在８月２７日收盤後生效。
ＭＳＣＩ新興市場指數中Ａ股的權重將升至２﹒４６％。
ＭＳＣＩ表示，暫時不考慮由華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）ＧＤＲｓ（全
球存托憑證）發行帶來的新增股票，目前也不會考慮倫股通標的。ＭＳＣＩ則會在１０月１７日
華泰證券ＧＤＲｓ限制期結束後進一步研究納入問題。（ｃｔ）
08/08/2019 08:14
【Ａ股外援】ＭＳＣＩ：中國大盤Ａ股納入因子從１０％升至１５％
《經濟通通訊社８日專訊》ＭＳＣＩ公布８月季度評議決定，把中國大盤Ａ股納入因子從
１０％增加至１５％，將在８月２７日收盤後生效。
ＭＳＣＩ新興市場指數中Ａ股的權重將升至２﹒４６％。
ＭＳＣＩ表示，暫時不考慮由華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）ＧＤＲｓ（全
球存托憑證）發行帶來的新增股票，目前也不會考慮倫股通標的。ＭＳＣＩ則會在１０月１７日
華泰證券ＧＤＲｓ限制期結束後進一步研究納入問題。（ｃｔ）
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