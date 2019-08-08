【Ａ股外援】摩指擴容節點正值貿易戰升溫，增量外資部署顯尷尬

《經濟通通訊社記者楊英傑８日報道》ＭＳＣＩ宣布把中國大盤Ａ股納入因子從１０％增加

至１５％，將在８月２７日收盤後生效。ＭＳＣＩ在３月提出擴容Ａ股，今次是計劃中的第二部

曲，未來將在１１月的半年度指數審議中，把中國大盤Ａ股納入因子從１５％最終增至２０％，

同時將中國中盤Ａ股（包括符合條件的深交所創業板股票）以２０％的納入因子納入ＭＳＣＩ指

數，值得留意的是，ＭＳＣＩ曾指出，會在１１月評議前持續觀察科創板，換言之，其不排除在

擴容計劃第三部曲中納入科創板股票。

本次擴容之後，Ａ股在ＭＳＣＩ新興市場指數中的權重將從１﹒７％提升至２﹒５％，據

ＭＳＣＩ董事總經理、亞太區研究部主管謝征儐此前測算，此次擴容將對Ａ股帶來約１６００億

元人民幣的資金流入，但華安基金表示，其中真正嚴格按照指數調整時間配置的基金大概有

２００億人民幣。



＊分析師難言外資配置時間點＊



那麼問題來了，在中美貿易戰正酣、人民幣匯率節節敗退的情況下，Ａ股主動增量外資會如

何部署？多個分析師均對此顯得謹慎，如世誠投資（香港）負責人王崎認為，主動資金在進入市

場的時間點、配置權重和選股上都有較大的靈活度，也比較難預測；申毅投資董事長申毅則表示

，主動增量資金進場時間不太好預估，但其進場的決心是有的。

但不能否認，Ａ股今年總體上將變得更加國際化，因另一國際指數公司富時羅素亦在今年宣

布分三步納入Ａ股。此前摩根士丹利預計，今年Ａ股的外資流入量將達７００億至１２５０億美

元，未來十年，預計每年都會有約１０００億至２２００億美元的外資流入。

